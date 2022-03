Tom Brady ledobta a bombát, legalább egy szezonra visszatér a Tampába

A 44 esztendős, hétszeres bajnok irányító február 1-jén közölte, hogy 22 szezont követően befejezi pályafutását, vasárnap azonban óriási meglepetésre a közösségi médiában közölte, visszatér csapatához, a Tampa Bay Buccaneershez.

Ahogy fogalmazott: az elmúlt időszakban rájött, hogy a helye még a pályán van, nem a lelátón, majd annak is eljön az ideje, de nem most.

Brady 2000 és 2019 között a New England Patriots játékosa volt, csapatával hat Super Bowl-t nyert. Ehhez még egyet hozzátett a Tampa Bay Buccaneersszel, amellyel 2020-as odaszerződése után tavaly februárban bizonyult a legjobbnak.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm

— Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022