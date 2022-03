Verstappen a tesztelés utolsó napján durrantotta idei első leggyorsabb idejét

Verstappen 1:31,720 perces idővel végzett az élen a Red Bull–Honda csapat jelentős aerodinamikai átalakításon átesett RB18-as versenyautójával.

A második helyen a monacói Charles Leclerc (Ferrari) végzett 1:32,415 perces idővel, a harmadikon a spanyol Fernando Alonso (Alpine F1 Team) zárt.

A hétszeres világbajnok, brit Lewis Hamilton (Mercedes) szombaton csak délelőtt tesztelt, akkor még kilencedik volt, ám a délutáni eredmények alapján visszacsúszott az összesítés 17. helyére 1:36,217 perccel.

