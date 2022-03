Késes támadás szakította meg a sikersorozatát minden idők legsikeresebb magyar teniszezőjének

Szeles Mónika teniszező összesen 178 hétig volt világelső, először 1991. március 11-én, harmincegy évvel ezelőtt. Kilenc Grand Slam diadalig jutott, 2009-ben a teniszhírességek csarnokának tagjai közé választották.

Szeles Mónika a vajdasági Újvidéken született 1973. december 2-án magyar családba, de jugoszláv állampolgár volt, majd 1995-től amerikai, végül 2007 óta pedig magyar állampolgár lett.

Még a 17. életévét sem töltötte be, amikor minden idők legfiatalabb Rolland Garros győztese lett 1990-ben. Ezután a következő két évben is megvédte címét a francia tornán. Az 1991-es és a ’92-es évben a US Openen sem talált legyőzőre.

Harmincegy évvel ezelőtt, 1991. március 11-én a világranglista élére került, és 1996 novemberéig még négy alkalommal került az első helyre, így összességében 178 héten keresztül foglalta el ezt a pozíciót.

A 15 éves Szeles Mónika ünnepel, miután 6:3, 7:5 arányú győzelmet aratott a bolgár Manuela Maleva felett a Francia Nemzetközi Teniszbajnokság női egyes negyeddöntőjében 1989. június 6-án (Fotó: MTI/REUTER)

Összesen 9-szer aratott sikert Grand-Slam tornákon, az Australian Openen négyszer diadalmaskodott, méghozzá 1991-ben, ’92-ben, ’93-ban, végül a visszatérése utáni évben, 1996-ban.

„Úristen, ez a férfi kést szúrt a hátamba!”

Aztán 1993-ban olyan esemény történt, amelyre senki sem számított. Szeles Mónikát egy Steffi Graf-rajongó késsel hátba szúrta a teniszpályán.

„Éppen leültem és előre dőltem, amikor hirtelen éles fájdalmat éreztem a hátamban. Hátranéztem és egy embert láttam, a kezét, meg egy kést. A következő pillanatban pedig arra gondoltam: Úristen, ez a férfi kést szúrt a hátamba” – nyilatkozta teniszezőnő az ABC Newsnak adott interjújában.

Gyorsan kiderült, hogy a támadó egy 28 éves munkanélküli esztergályos, Günther Parche. A férfin rögtön látták, hogy zavart elmeállapotú. Később elmondta, azért támadta meg Szeles Mónikát, mert szerinte a vajdasági magyar lánynak nem volt joga elfoglalni a német sportoló helyét a világranglista élén.

Visszatérés a pályára

Két évvel a megdöbbentő támadás után, 1995 nyarán állt újra pályára a teniszcsillag.

„Miközben nem játszottam, felnőtt egy új generáció, amelynek tagjai sokkal magasabbak és erősebbek lettek, ráadásul jóval csinosabbak is” – emlékezett visszatérésére az egykori világelső, amelynek közel húsz kiló felesleggel vágott neki.

Emiatt negatív kritika is érte, amelyet rosszul viselt. Néhány héttel visszatérése után máris döntőt játszott a US Openen, amelyet éppen Steffi Graf ellen elvesztett. Ugyanakkor 1996 elején ismét bizonyította klasszisát és megnyerte az Australian Open döntőjét a német Anke Huberrel szemben. Ez volt Szeles utolsó Grand Slam-győzelme.

Szeles Mónika az amerikai nemzetközi teniszbajnokság egyik mérkőzését nézi a New York-i Flushing Meadowsban 2007 szeptemberében (Fotó: MTI/EPA/John G. Mabanglo)

1995 végén még vezette a világranglistát, egy évvel később második volt, utoljára pedig 1998-ban a Roland Garroson játszott Grand Slam-döntőt. 2003-ban szintén Párizsban lábsérülést szenvedett, ami végleg véget vetett pályafutásának. A befejezést sokáig nem jelentette be, sőt, 2007 végén a visszatérés lehetőségét is sejtette, hogy aztán 2008 februárjában egyértelművé tegye, vége.

További sikerei

1992-ben döntős volt Wimbledonban is, de ott nem sikerült nyernie. A Grand Slameken kívül is sikeres volt, háromszor is megnyerte az év végi világbajnokságnak is nevezett WTA Finals tornát, 1990-ben, ’91-ben, és ’92-ben. A 2000-es Sydney olimpián az elődöntőben a későbbi győztes Venus Williamstől szenvedett csak vereséget és bronzérmet szerzett.

A harmadik helyen kiemelt Szeles Mónika adogat Marosi Katalinnak a sydneyi nyári olimpiai játékok női egyes teniszversenyének első fordulójában a sydneyi Nemzetközi Sportközpont centerpályáján. A mérkőzést Szeles nyerte 6:0, 6:1 arányban (Fotó: MTI/ Illyés Tibor)

Karrierje során nem kevesebb, mint 53 egyéni és 6 páros WTA-tornagyőzelmet szerzett. Hat év alatt, 1996 és 2002 között 19 mérkőzést játszott az Amerikai Egyesült Államok Fed-kupa-csapatának tagjaként, 17–2-es mérleggel.

Az a megtiszteltetés érte, hogy 2009-ben a teniszhírességek csarnokának tagjai közé választották.