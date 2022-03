Fittipaldi tesztelheti a Haas F1-es autóját, de még nincs meg Mick Schumacher partnere

Az amerikai tulajdonban álló csapat szerdai közleményében ugyanakkor még nem tért ki arra, hogy az orosz Nyikita Mazepin múlt heti távozását követően a jövő héten kezdődő idényben a német Mick Schumacher mellett ki lesz a másik versenypilótájuk.

A Haas szerdán azt is közölte, hogy a légi áruszállítás során technikai problémák adódtak, így az első szahíri tesztnapon, csütörtökön délelőtt pilótái még nem tudnak a pályán körözni, de reményeik szerint a délutáni órákra már csatlakozhatnak a mezőnyhöz.

🇧🇷 Vou estar acelerando o VF-22 amanhã em Bahrain! Vamo q vamo 🚀 🇺🇸 Testing tomorrow for @HaasF1Team! Excited to be driving the new VF-22 👍🏼 @F1 pic.twitter.com/88HospiyRc

— Pietro Fittipaldi (@PiFitti) March 9, 2022