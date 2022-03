Imola 2025-ig biztosan rendezhet Forma–1-es futamot

Először 1980-ban rendeztek versenyt Imolában, összesen 27 viadalra került sor 2006-ig, ezt követően 2020-ban került vissza a versenynaptárba a helyszín. Itt szenvedett halálos balesetet 1994-ben a brazil Ayrton Senna, minden idők egyik legkiválóbb Forma-1-es pilótája.

– idézte a közlemény Stefano Domenicalit, a Formula One Ltd. elnök-vezérigazgatóját, aki Imolában született és nőtt fel.

