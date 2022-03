WestEnd párbajtőr GP - Elődöntős, ezzel biztos érmes Kun Anna

Kun Anna négy győzelemmel elődöntőbe jutott, ezzel már biztos érmes a budapesti WestEnd párbajtőr Grand Prix női versenyében.

A kiemeltként szereplő legjobb magyar az első asszóban magabiztos sikert aratott kolumbiai riválisa ellen, majd három tus különbséggel verte a dél-koreai Li Hje Int, azután pedig ráadástussal a hongkongi Vivian Kongot, aki ellen gyakorlatilag a végéig vezetett, mégis hosszabbításra kényszerült. A negyeddöntőben a csapatban világ- és Európa-bajnok észt Kristina Kuuskkal találkozott, hamar előnybe került, 5-3-ra, 8-5-re, majd 12-7-re vezetett, végül 15-9-re nyert.

A négyes döntő 18 órakor kezdődik a BOK Csarnokban, ahol párhuzamosan férfiverseny is zajlik.

Észt ellenfél legyőzésével egy kört ment, majd egy svájci vívótól kikapott Muhari Eszter, akinek sűrű hete volt: az újvidéki junior Európa-bajnokságon múlt vasárnap ezüst-, majd kedden csapatban aranyérmet nyert.

„Nagyon fáradt vagyok, és leginkább fejben” – mondta az MTI-nek a második asszója után.

„Szerda éjjel érkeztünk haza, szombaton selejtezőt kellett vívnom, és közben még edzésem is volt, nem tudtam pihenni és kipihenni magam. Amikor 11-10-re vezettem, úgy éreztem, megfogtam az ellenfelemet és megnyerhetem az asszót. Sajnálom, hogy nem így történt” – elevenítette fel Angeline Favre elleni mérkőzését, melyen többnyire hátrányban volt, de egyszer sikerült fordítania.

A női mezőnyben 210 párbajtőröző, köztük 20 magyar indult, a legjobb 64 közé három hazai párbajtöző került be kiemeltként, illetve sikeres szombati selejtezővel. A harmadik hazai főtáblás, Gnám Tamara az első asszójában kikapott.

Nagy Dávid is elődöntős

A férfiaknál is lesz magyar érmes a budapesti WestEnd párbajtőr Grand Prix-n, miután Nagy Dávid bejutott az elődöntőbe. A legjobb négyig vezető úton több komoly ellenfelet búcsúztatott, így a csapatban olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia Daniel Jérent-t, majd honfitársát, Yannick Borelt, aki mindezek mellett egyéniben is világ, illetve háromszoros Európa-bajnok. Ezután Andrásfi Tibort és a kazah Ruslan Kurbanovot győzte le.

A negyeddöntőben fejezte be szereplését Koch Máté, míg legjobb 16-ig jutó Bányai Zsombor a 32 között a Tokióban olimpiai bajnok francia Romain Cannone-t ejtette ki. Ugyanebben a körben búcsúzott a tavalyi ötkarikás finálé másik résztvevője, a 2019-ben vb-aranyérmes Siklósi Gergely is, aki egy másik magyartól, a Vasas fiataljától, Hamilton-Meike Jonathantól kapott ki.

Nem az én napom volt, de már az elején éreztem, hogy így lesz. Beteg voltam, nem volt súlyos, elhúzódó nátha, de nem tudtam rendesen edzeni. Egész héten láttuk edzőmmel, Dancsházy-Nagy Tamással, hogy fizikailag nem vagyok a topon. Ennek ellenére bizonyítani akartam magamnak és a családomnak is, amely eljött a versenyre. Talán ha kicsit másként, felszabadultan vívok…” – mondta Siklósi.

A férfi mezőnyben 271 párbajtőröző, köztük 22 magyar indult, a 64-es táblára tíz hazai párbajtőröző került fel kiemeltként, illetve sikeres pénteki selejtezővel.

Az elődöntős program 18.40-kor kezdődik a BOK Csarnokban.

Eredmények, nők, Sákovics József emlékverseny:

———————————————-

a 64 között:

Kun Anna-Maria De Los Angeles Jaramillo Quevedo (kolumbiai) 15-9

Muhari Eszter-Nelli Different (észt) 15-11

Szong Sze Ra (dél-koreai)-Gnám Tamara 15-9

a 32 között:

Kun-Li Hje In (dél-koreai) 15-12

Angeline Favre (svájci)-Muhari 15-12

a 16 között:

Kun-Vivian Kong Man Vaj (hongkongi) 13-12

negyeddöntő:

Katrina Lehis (észt)-Rossella Fiamingo (olasz) 12-11

Kun-Kristina Kuusk (észt) 15-9

Alberta Santuccio (olasz)-Katharine Holmes (amerikai) 13-12

Csoj In Dzsong (dél-koreai)-Anne Cebula (amerikai) 15-6