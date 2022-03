Szerződést bontott a Forma–1, nem lesz több Orosz Nagydíj

A világbajnoki sorozatot működtető Liberty Media ezzel válaszolt arra, hogy Oroszország egy hete megtámadta Ukrajnát.

Az F1 vezetősége múlt pénteken még csak a szeptember 25-ére kiírt Orosz Nagydíjat törölte a versenynaptárból arra hivatkozva, hogy ilyen körülmények között lehetetlen lenne megrendezni a futamot. A további egyeztetések után most felbontotta az eredetileg 2025-ig szóló, még az F1 korábbi ügyvezető igazgatója, Bernie Ecclestone által kötött megállapodást.

Ezt követően a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) Motorsport Világtanácsa kedden este elfogadta, hogy az orosz licenccel rendelkező versenyzők, illetve csapatok nemzetiségük megjelölése nélkül, de indulhatnak az FIA által felügyelt bajnokságokban.

Ez a döntés azonban felháborodást váltott ki Európában, főként Nagy-Britanniában, ahol a tíz F1-es csapat közül hétnek a székhelye található.

Russian Formula 1 driver Nikita Mazepin will be barred from competing at the British Grand Prix, after Motorsport UK announced their response to the situation in Ukraine.

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 2, 2022