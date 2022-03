Verstappen csillagászati gázsiért maradhat a Red Bull F1-es pilótája

Verstappen jelenlegi szerződése 2023 végén járna le az osztrák-brit versenyistállóval, de várható volt, hogy még az új szezon kezdete előtt új szerződést kötnek az újdonsült világbajnokkal, mielőtt a rivális Mercedes vagy a Ferrari kivetné rá a hálóját.

A holland De Telegraaf értesülései szerint a 24 éves sportoló

❗️🤝 Megadeal: Max Verstappen en Red Bull Racing akkoord over nieuw supercontract.

Wereldkampioen gaat naar verwachting voor vier of vijf jaar bijtekenen. Bronnen in Engeland spreken van grootste deal in F1-historie; ± 50 miljoen per jaar. #F1 ⬇️https://t.co/4N0sjWjkiz pic.twitter.com/7QvBvRo9Uq

— Erik van Haren (@ErikvHaren) March 2, 2022