Címvédésre készül a kamionhúzásban a négygyermekes Békési Niki

Motiváltan és nagy energiákkal vág neki a 2022-es versenyidénynek az érdi erősportoló. Még 2013-ban, egy ismerőse buzdítására kezdett el foglalkozni az erősember-sporttal Békési Nikoletta, aki azóta már bothúzásban és kamionhúzásban is megmérettette magát. Nem akármilyen eredménnyel, hiszen utóbbi sportágban 2021-ben liga-győztes és országos bajnok lett. Az érdi sportolónő a kezdetekről, eddig elért eredményeiről és jövőbeli céljairól mesélt.

“Amikor kilenc évvel ezelőtt belevágtam, még nem sejtettem, hogy ez ekkora szerelem lesz, de az első verseny után egyértelművé vált számomra, hogy az erősember-sport az én utam. Korábban hobbi szinten kipróbáltam már különféle küzdősportokat, de egyik sem ragadta meg hosszútávon az érdeklődésem. Az erősember versenyek után tavaly kipróbáltam magam bothúzásban és kamionhúzásban is, ahol elsőre sikerült kiemelkedő eredményeket elérnem. Mindkét sportágban megnyertem az országos bajnokságot, kamionhúzásban pedig ligakupa-győztes lettem, amire nagyon büszke vagyok” – sorolta eredményeit Békési Niki, majd hozzátette: azért is hatalmas eredmény ez a számára, mert minden megmérettetésre önállóan készül fel.

“Az erősember versenyekre általában súlyzós edzésekkel készülök. Sajnos nincs otthon megfelelő eszközöm, amivel gyakorolhatnék, leszámítva egy traktorgumit, amivel a gumiforgatást szoktam gyakorolni a kertben. De a kamionhúzásra például a saját autómon edzettem. Igaz, az csak két tonna, de arra mindenképpen jó volt, hogy kipróbáljam a segítségével a húzási technikákat és gyakorolni tudjak. Hogy nehezítsem az ellenállást, behúztam rajta a kéziféket és úgy mozgattam a kocsit. Persze a versenyeken ennek a súlynak a többszörösét kellett elhúznom: 7,5 és 8,5 tonnás kamionokat” – részletezte a sportolónő, akinek jelenlegi célkitűzése, hogy a most induló CESA kamionhúzó liga fordulóiban minél jobb eredményeket érjen el, és újra elhozza összetettben az első helyet.

Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt.

“Úgy érzem, hogy megvan bennem a kellő alázat és erő ahhoz, hogy idén is sikeresen szerepeljek a versenyeken. Motivált vagyok, a felkészülésbe pedig mindent beleadok, ami tőlem telik. Persze a munka és a család mellett nem mindig jut elég idő az edzésre, de ha csak egy szabad félórám van egy nap, azt is igyekszem gyakorlással, erősítéssel tölteni” – magyarázta az sportoló, aki azt is elárulta, nem ritka, hogy napi 10 órát dolgozik.

“Villanyszerelő a szakmám és bizony sokszor előfordul, hogy túlórázom. Ha hazaértem, akkor pedig vár a család és a háztartás. Négy gyermekem van, így nem unatkozom otthon sem. Emiatt persze rendszeresen edzeni sem tudok. De amikor felszabadul egy kis idő, rögtön az edzőterem vagy a kert felé veszem az irányt, és gyakorolok, amennyit csak tudok” – mesélte Nikoletta, aki izgatottan vág neki a 2022-es versenyidénynek és reméli, hogy meg tudja ismételni az előző év sikereit.

Békési Nikoletta 2021. évi eredményei:

CESA bothúzó országos bajnokság III. HELY

CESA kamionhúzó liga 1 forduló II. HELY

CESA kamionhúzó liga 2.forduló II. HELY

CESA kamionhúzó liga 3.forduló III. HELY

CESA kamionhúzó liga 4.forduló és egyben döntő III. HELY, összetettben I. HELY

CESA bothúzó országos bajnokság I.HELY

CESA strongwoman liga IV. HELY

CESA strongwoman liga V. HELY

CESA kamionhúzó országos bajnokság I. HELY