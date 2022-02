Gyerekként nehezen fogadta el betegségét a paralimpiai bajnok

Egészen 8 éves koráig egészséges kisgyerekként élt Kiss Péter Pál, akinek életét egy autoimmun betegség örökre megváltoztatta. A tokiói paralimpián aranyérmet szerző kajakos gyerekként azt gondolta, bénulása nem lesz tartós. Helyzetét nehezen fogadta el, a sport azonban kapaszkodót adott számára.

Nyolc éves korában lebénult, 16 évesen pedig már parakenu világbajnoki címet szerzett Kiss Péter Pál. A sportoló ezt követően aranyérmet nyert K1 200 méteren a tokiói paralimpián, 2021-ben pedig másodszor lett az év parasportolója. Visszatekintve – mint mondja – nehéz volt gyerekfejjel megbirkózni megváltozott életével. „Eleinte nem éreztem át a betegségem súlyát, azt gondoltam nem lesz tartós”- vallotta be a Család-barát műsorában a sportoló, miközben gyerekkori kerekesszékes képét mutatta a nézőknek. A paralimpikon ugyanis egészséges kisgyerekként született, egy autoimmun betegség miatt bénult le.

A sport 13 évesen vált élete részévé, eleinte úszott, ami segítette a fogyásban is, majd később kezdett csak el kajakozni. Kezdetben hobbiként tekintett a sportra, versenyekre is csak két év elteltével kezdett járni. Tokióban felért a csúcsra, de bízik benne, hogy még több paralimpián is tud indulni. A következő párizsi ötkarikás játékokra készül, amelyet az M4 sport nézői is láthatnak majd. A Parasport Napján, február 22-én ugyanis bejelentette a közmédia, hogy a 2024-es párizsi paralimpiai játékokat nem csupán közvetíti az M4 Sport, de minden eddiginél több eseményt követhetnek majd a nézők a képernyők előtt.

Kiss Péter Pál élete legmeghatározóbb pillanataiból álló képeit megmutatta a Duna délelőtti magazinműsorban, amely újra átlapozható IDE kattintva.

Család-barát – új műsorvezetőkkel, a megszokott időpontban, minden hétköznap 10:25-től élőben a Dunán