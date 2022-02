Kialudt a láng, véget ért a téli olimpia Pekingben, 2026-ban Milánóban ragadnak újra korcsolyát és sílécet a világ legjobbjai

A záróünnepségen Kónya Ádám sífutó hozta be a magyar zászlót a Nemzeti Stadionba. A magyar olimpikonok közül már csak ő maradt Pekingben, illetve a műkorcsolyázó Magyar Márk, aki azonban korábbi pozitív koronavírustesztje után csak hétfőn térhet majd haza.

Caj Csi, a szervezőbizottság elnöke minden közreműködőnek köszönetet mondott, aki hozzájárult a sikeres rendezéshez. Arról beszélt, hogy 16 felejthetetlen napon át a világ legjobb sportolói mutatták meg: közös szenvedélyük által képesek erős barátságokat kötni.

Kiemelte az összefogást, melynek eredményeként az összes versenyt le tudták bonyolítani a koronavírusos időszakban. Mint mondta, büszke mindenkire, aki elhivatottan tett ezért, egyúttal kiemelte, hogy Peking az első olyan város, amely nyári és téli olimpiát is rendezett.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke azzal kezdte, hogy ámulatba ejtette őt a sportolók teljesítménye. Mindannyian a legjobbjukért küzdöttek, és megható volt, hogy még az ellenfeleiknek szurkoltak, hogy ők is a legjobbat hozzák ki magukból.

