Megverte a Dortmundot a Ferencváros

A Ferencváros házigazdaként 23-21-re legyőzte szombaton a német Borussia Dortmundot a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában, Érden.

Az FTC nyolc győzelemmel, három döntetlennel, valamint három vereséggel zárta a csoportkört, és a negyeddöntőbe jut, tehát nem kell pályára lépnie a rájátszás első fordulójában, amennyiben a 18 órakor kezdődő mérkőzésen a francia Brest Bretagne legyőzi az orosz Rosztov-Dont.

A hazaiak keretéből ezúttal Bíró Blanka és Julia Behnke, a vendégektől Amelie Berger, Tina Abdulla, Mie Sophie Sando és Merel Freriks hiányzott, ezért csak tíz mezőnyjátékost tudtak benevezni.

Több mint öt percet kellett várni a magyar csapat első góljára, de a gárda a 11. percben átvette a vezetést. Az első félidő közepén több mint nyolc percig nem talált be az FTC, ám ezt a németek nem tudták kihasználni, mert tíz percen keresztül ők sem szereztek gólt. A magyar bajnoki címvédő hárommal ellépett, de sokasodtak a hibák, ezért Elek Gábor vezetőedző időt kért. A Borussia a hajrában is jól tartotta magát, és mindössze 12-11-es hátrányban volt a szünetben.

A második felvonás elején is jól védekezett mindkét együttes, támadásban viszont ezúttal a Ferencváros bizonyult hatékonyabbnak és egy 4-0-s sorozattal ismét ellépett ellenfelétől. Váratlanul nagyot fordult a játék képe, a házigazdák megint sokat rontottak támadásban, csaknem kilenc percig nem találtak be. Yara ten Holte bravúros védéseket mutatott be, ezt a Borussia egy 6-0-s sorozattal használta ki és ismét vezetett (17-19).

A fáradni látszó vendégek azonban ezúttal sem tudták megőrizni az előnyüket, az FTC ismét keményen védekezett, egy 5-1-es sorozattal fordított, és Janurik Kinga védéseivel, illetve Szucsánszki Zita góljával biztosította sikerét.

A magyar csapatban Alicia Stolle és Szöllősi-Zácsik Szandra, a németeknél Laura Van der Heijden zárt négy góllal. A kapusok közül Janurik 11, Ten Holte kilenc védést mutatott be.

Eredmény, csoportkör, 14. (utolsó) forduló, A csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria – Borussia Dortmund (német) 23-21 (12-11)

lövések/gólok: 39/23, illetve 39/21

gólok hétméteresből: 2/0, illetve 4/3

kiállítások: 10, illetve 2 perc

