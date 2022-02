Magyar Márk: Egy élet munkája veszett kárba most

Magyar Márk műkorcsolyázó úgy érzi, hogy egy élet munkája veszett most oda azzal, hogy pozitív lett a pekingi olimpián megérkezéskor vett koronavírustesztje, és ezért párjával, Chtchetinina Iouliával nem tud indulni a pénteki rövidprogramban és a szombati kűrben.

Magyar az MTI-nek közvetlenül az előtt nyilatkozott helyi idő szerint péntek reggel, hogy az olimpiai faluból átszállították az izolációs hotelbe.

„Egy élet munkája veszett most kárba. Azért dolgoztam, azért készültem, különösen az utolsó négy évben, hogy olimpikon lehessek, hogy megmutathassuk Iouliával, hogy mit tudunk olimpián” – mondta az érezhetően letört versenyző.

Hangsúlyozta: fájó, hogy így hiúsult meg a szereplésük, egy pozitív koronavírusteszt miatt.

„Minden tesztem negatív volt elutazás előtt, amúgy fel sem engedtek volna a gépre. Amikor megérkeztünk a pekingi repülőtérre csütörtök délután, vettek tőlem mintát. Ezután beszállítottak minket az olimpiai faluba, és ott kellett várnom a szobámban. Néhány óra múlva szóltak, hogy a reptéri tesztem érvénytelen, és most azonnal vesznek tőlem még egy mintát. Ennek eredményére is kellett várni, de később közölték, hogy ez pozitív, így most átszállítanak egy izolációs hotelbe” – tette hozzá.

Magyar Márk azt is kiemelte, hogy semmilyen tünete nincs, de nem tud mit tenni.

„Akkor szabadulhatok a karanténhotelből, ha 24 óra különbséggel két negatív PCR-tesztem lesz. Hétfőn utaztunk volna haza, remélem, én is a gépen lehetek” – mondta.

Edzője és Chtchetinina negatív tesztet adtak, de ők közeli kontaktnak számítanak, így rájuk – elutazásukig – napi két teszt vár, és azoknak negatívnak kell lenniük.

A magyar páros a januári, tallinni Európa-bajnokságon hatodik, a tavalyi világbajnokságon 14. volt.

Utoljára 66 évvel ezelőtt, 1956-ban szerepelt magyar műkorcsolya-páros olimpián, akkor a Nagy Marianna, Nagy László kettős harmadik lett.