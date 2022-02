Kanada nyerte a női hokidöntőt

A világbajnok Kanada nyerte a női jégkorongtornát a pekingi olimpián, miután a csütörtöki döntőben 3-2-re legyőzte a címvédő, ősi rivális amerikai csapatot.

A Vukoszung Arénában a koronavírus-szabályok miatt közel negyedház, 4000 néző előtt rendezett fináléban – amelyet Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is megtekintett – a két sportági nagyhatalom találkozott. A női hoki 1998 óta szerepel az olimpia műsorán, az első és a legutóbbi játékokat az amerikaiak, a közbenső négyet pedig a kanadaiak nyerték, és a világbajnokságokon is csak ez a két együttes szerzett aranyérmet.

Pekingben már a csoportküzdelmek során is találkoztak, akkor 4-2-re diadalmaskodtak a kanadaiak.

Amerikai helyzettel indult a finálé, az oldalhálóban landolt a pakk, majd a nyolcadik percben két gólt is ütöttek a kanadaiak. Előbb Natalie Spooner lőtt a léc alá, azonban az amerikaiak videóbírót kértek, és kiderült, hogy húsz másodperccel korábban lesállás előzte meg a támadóharmadba jutásukat, így ezt a találatot annullálták. A következő akcióban Sarah Nurse kapott remek passzt, és kapásból úgy lőtt a kapuba, hogy a korong mindkét kapuvasat érintette.

Még ebben a játékrészben Marie-Philip Poulin lopott korongot az amerikai zónában, lövése megpattant Savannah Harmonon, így Alex Cavallini nem védhetett. A meccs derekán megint Poulin villant, egy kontra után úgy lőtt a kapuba, hogy a korong a kapus lábáról pattant be.

Emberhátránya alatt kapott lendületet az amerikai válogatott, a 37. percben Hillary Knight talált be közelről. A címvédőnek a záró játékrészben voltak komoly helyzetei is, ám a hajráig mindet elpuskázta. Ekkor lehozott kapus mellett Amanda Kessel talált be, de csak 13.5 másodperc volt hátra.

Kanada így mind a hét mérkőzését megnyerve szerezte vissza az aranyérmet.

A torna legjobbjának (MVP) a kanadaiak egyik kulcsemberét, Brianne Jennert választották, aki kilenc találatával gólkirály lett, és 14 ponttal végzett. A torna csapatának támadósorában Jenner mellett két honfitársa kapott helyet, a 18 pontos (5+13) olimpiai rekorddal záró Sarah Nurse, valamint a 17 pontos (6+11) Marie-Philip Poulin. A csapat negyedik kanadai tagja a hátvédként 13 ponttal (2+11) végzett Claire Thompson, aki mellé a védősorba a bronzérmes finnek csapatkapitányát, Jenni Hiirikoskit választották a szavazásra jogosult akkreditált újságírók. A torna együttesének kapusa a cseh Klára Peslarová lett, aki meccsenként átlagban 1,6 gólt kapott.