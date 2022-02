Furcsa részletek derültek ki az olimpia hősének ügyében

„Komoly fenntartásaim vannak a dátumokkal kapcsolatban. Valijeva mintavétele még az élőző év december 25-én történt, a vizsgálat eredménye pedig csupán február 8-án lett meg. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) laboratóriumaira vonatkozó előírások szerint a minta beérkezésétől számítva legfeljebb húsz napon belül közölni kell az eredményt” – mondta Pozdnyakov, aki szerint furcsa, hogy a pekingi olimpia új csillagának mintája majdnem egy hónap alatt ért a mintavétel helyéről, Szentpétervárról a vizsgálat helyszínére, Stockholmba.

„Nagyon valószínű, hogy szándékosan késleltették az érkezését, hogy az eredményt már az olimpia idején, a műkorcsolya csapatversenye után jelentsék be” – tette hozzá az ötszörös olimpiai résztvevő sportdiplomata, aki elmondta: konkrét válaszokat szeretne arra, hogy mindez miért történt.

A ROC, amely a 15 éves műkorcsolyázó ideiglenes eltiltását szerdán felfüggesztette, továbbra is úgy véli, hogy Valijevának a pozitív doppingteszt ellenére joga van versenyezni Pekingben, és hogy az aranyéremnek nála kell maradnia. A versenyző csütörtökön már edzésbe is állt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség azonban ezt másképp látja, fellebbez a ROC döntése ellen, a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) pedig keddig dönt az ügyben.

Kamila Valieva was in tears after a shaky practice that included a jump she typically executes without a problem. The Russian skater has continued to practice while officials consider whether her failed doping test will keep her out of #Beijing2022. https://t.co/mOHhUXE23m

— The Associated Press (@AP) February 12, 2022