Készen állnak a kihívásra – vagány sötétkék festéssel mutatták be az új Williamst

A Haas, a Red Bull és az Aston Martin, a McLaren és az Alpha Tauri után a Williams Racing is bemutatta 2022-es Forma–1-es autóját. Nicholas Latifi és Alexander Albon az FW44 kódjelű versenygéppel vághat bele a brit istálló célkitűzéseinek teljesítésébe.

Elsősorban a tavalyitól eltérő megjelenésének csapott nagy hírverést a Williams-istálló a keddi hivatalos évnyitó eseménye előtt. Két versenyzőjüket már a múlt héten láthattuk rácsodálkozni az autójuk új festésére, a bemutatót megelőző napon a Duracell-lel kötött új szponzori megállapodás kapcsán is elhintette a csapat, hogy nagy változás jön, és a leleplezés előtti órában közzétett videókon Nicholas Latifi új, javarészt sötétkék overallja is az átalakulást jelezte – számolt be róla az M4sport.hu.

A csapat magyar idő szerint 14 órakor végre megmutatta, mire fel volt ez a nagy felhajtás. A 2022-es új modelljük, az FW44-es (khm…) valóban nem csak az F1 gyökeres szabályváltozásai miatt mutat másképp, mint elődje.

Welcome to the new era. Introducing the FW44 💪 pic.twitter.com/nkOIOYmhpO — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 15, 2022

„Ha olyan jó lesz, mint ahogy kinéz, akkor nagyszerű lesz” – mondta az új gépükről Jost Capito csapatfőnök. Az új festés williamsesebb lett a korábbinál, a sötétkék szín dominál rajta, de a brit színek miatt némi pirosat is csempésztek bele.

„A Williams nagy múltú F1-es csapat, ami bizonyította erejét és letisztultságát. Az új 2022-es autó vizuális megjelenése ezeket a sajátosságokat foglalja magába, amit az alkalmazottaink, a versenyzők és szurkolók is időről időre bizonyítanak. Egy új korszak kezdődik, és az FW44-es a jövőbe mutató átalakulást jelképezi, miközben megtestesíti az örök sajátosságainkat, amik azzá tesznek minket, akik vagyunk” – ecsetelte Capito.

„Ezekre a sikerekre építkeznénk, és az FW44-es tökéletesen megtestesíti azon ambíciónkat, hogy vissza akarunk térni a rajtrács elejére. Izgatottan figyelem majd a fejlődésünket Nicholasszal és Alexszel.”

A Williams FW44 (Fotó: Williams)

Az új autó technikai megoldásaiban egyelőre nem szükséges elmélyedni. A csapat már a bemutató elején a festésének leleplezését emlegette, és a közzétett grafikák alapján az új dizájnt a Red Bullhoz hasonlóan egy F1-es modellen mutatták meg.

A Williams azon három csapat egyike, amelyek változtattak a versenyzőfelállásukon 2021-hez képest. Nicholas Latifi mellett a Russelltől elszenvedett házon belüli vereség ellenére kitartottak. A kanadai a harmadik szezonját kezdi az F1-ben és a grove-iakkal.

„Az új szabályok, új autók mellett segíteni fog, hogy már van tapasztalatom a csapattal” – mondta Latifi. „Abu-Dzabi után a családdal, a barátokkal töltöttem az időt, majd edzésbe álltam, sok időt töltöttem a gyárban, a szimulátorban. Most pedig várom már, hogy a valódi autót vezethessem.”

A Williams FW44 (Fotó: Williams)

„Nagyon tetszik az új festés! A kék megtartása fontos volt, hiszen hozzátartozik a Williamshez. De a minta már nem olyan, mint volt, és a fluoreszkáló vörössel egészítettük ki, ami nagyon tetszik. Frissnek hat az új külső, jó így kezdeni az új F1-es idényt” – tette hozzá.

Russell „örököse” a múlt szezont a Red Bull kispadján töltő Alexander Albon lesz, aki nagy esélyt kapott a Williamstől, hiszen nemcsak újraindíthatja a kisiklott pályafutását, de elődjéhez hasonlóan akár igazi vezérévé is válhat a mezőny harmadik legrégebbi csapatának.

„Egy év kihagyás után alig várja az ember, hogy újrakezdje. Csak még éhesebb lettem. Tavaly más szemszögből figyelhettem a dolgokat, láttam, hogyan működik a csapat, és ezt a tapasztalatot fel fogom tudni használni a Williamsnél” – fogalmazott a thaiföldi zászló alatt versenyző tehetség.

A Williams FW44 (Fotó: Williams)

„Az új autó festése letisztult és egyszerű. Több kéket használtak, ami tetszik, és itt ez a dinamikus fényezés a kis vörössel. Igazán klasszul mutat, és nagyon várom már, hogy a pályán is láthassam” – mondta a festésről Albon.

Capito nagyon hisz az új versenyzőfelállásukban. „Nickynek a csapatban a helye, mert mindketten imádjuk a Nutellát” – viccelődött a német. „Harmadik éve van a csapatnál, és a múlt szezon végén különösen jó teljesítményt nyújtott, közel volt George-hoz miután igazán belelendült. Alex már dobogón is állt, bizonyított, a harcias szemléletmódjával pedig tökéletesen illik a csapatba.”

Miközben az új festéssel ellentétben az új modelljüket tehát még nem tárták a nagyközönség elé, a Williams a hírek szerint már olyannyira elkészült a valódi FW44-essel, hogy azt még kedd délután pályára viszi Silverstone-ban, ahol filmes napot tartanak.