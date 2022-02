Bánhidi: Még utoljára mindenki odateszi magát, szeretnénk szépen búcsúzni a pekingi téli olimpiától

Szerdán még utoljára mindenki odateszi magát, szeretnénk szépen búcsúzni a pekingi téli olimpiától – mondta Bánhidi Ákos, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edző-menedzsere.

A tréner az MTI-nek kedd reggel kijelentette: felemelő érzés volt számára és örök élmény, hogy hétfőn este meghallgathatta a magyar himnuszt az 500 méteren győztes Liu Shaoang tiszteletére.

„Egészen biztosan mindenki odateszi magát a short track zárónapján. Hazudnék, ha azt mondanám, nem éreztem korábban egy picit olyat, hogy szép volt, jó volt, elég volt, már mehetnénk haza, de ezek a versenyzők profik, és tudják, hogy az utolsó napon is érhetnek el szép eredményeket”– mondta Bánhidi.

A férfi váltó – amely címvédőként érkezett Pekingbe – ezúttal majd a B döntőben szerepelhet egy rossz elődöntős váltás miatt. Akkor Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Krueger John-Henry és Nógrádi Bence futott. Varnyú Alex az elődöntő előtti napon érkezett a kínai fővárosba a koronavírus-fertőzése miatt, így ő kimaradt.

A férfi váltó A döntőjében öt válogatott szerepel, míg a B-ben három – a magyar mellett a japán és a holland –, ezért papíron a kisdöntő megnyerésével a hatodik hely a tét, ugyanakkor ha lesz kizárás a fináléban, akkor ennél előkelőbb helyet is meg lehet csípni.

Szerdán rendezik a női 1500 métert is Jászapáti Petrával és Kónya Zsófiával, mindketten bronzérmesek voltak a vegyesváltóval Pekingben. Jászapáti ezenkívül sorra hozta az egy számjegyű eredményeket: hetedik lett 500 és nyolcadik 1000 méteren.

„Petra 1500-on is volt már dobogós világkupaversenyen. Nem áll kisebb lehetőség előtt ezen a távon sem. Kérdés, hogy fejben mennyire tudja magát felrántani erre a számra. Kónyának nem ez a kulcstávja, nem volt véletlen, hogy szerettük volna becserélni ide Sziliczei-Német Rebekát, de nem lehetett” – mondta Bánhidi.

Hozzátette: a keddi edzés nagyon fontos volt, most gyakorolták és ellenőrizték az „erős utazó sebességet”, illetve hogy ebből miként lehet előzni, továbbá a férfiak esetében a váltások végrehajtását közel csúcssebességnél.

„Most jön a hosszú elemző munka, és eldöntjük, ki szerepeljen a férfi váltóban” – tette hozzá az edző-menedzser.

Két tartalék, Sziliczei-Német és a váltóra jelölt Tiborcz Dániel már korábban hazautazott, mivel nincs rá mód, hogy őket szerepeltessék.

A magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott több történelmi tettet hajtott végre Pekingben: három érmet gyűjtött, Liu Shaoang személyében pedig egyéni téli olimpiai bajnoka is van már Magyarországnak. A vegyes váltó bronzérmével pedig női dobogósa is van a magyaroknak ebben a sportágban. A csapat ezen kívül szerzett egy negyedik és hatodik helyezést is férfi 1500 méteren.