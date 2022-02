Merész megoldásokkal állt elő a Red Bull „kis testvére” – mutatjuk az F1-es Alpha Taurit!

A Red Bull fiókcsapata a tíz F1-es istálló közül ötödikként mutatta be hétfőn idei versenyautóját, amely az AT03 kódnevet kapta. Az autó jelentősen eltér a múlt héten leleplezett Red Bull RB18-as koncepciójától, főként az aerodinamikai megoldások terén. A Faenzában székelő gárda gyökereire a visszapillantó tükrön látható olasz trikolór utal, de az autó festését továbbra is a Red Bull saját divatmárkájának, az AlphaTaurinak a sötétkék-fehér színei dominálják.

Pierre Gasly elmondta, hogy a karácsonyi ünnepeket síeléssel töltötte Svájcban, majd az Egyesült Államokban készült fel a szezonra. A francia, aki 2020-ban megnyerte az Olasz Nagydíjat, elmondta: „Továbbra is igyekszem az élbolyban maradni a futamokon. Azon dolgozunk, hogy folyamatosan az első ötben legyünk, és nagyon örülnénk, ha a konstruktőri bajnokságban is az ötödik helyen végeznénk.”

A japán Cunodának az lesz a második F1-es szezonja, eddigi legjobb eredménye a tavalyi idényzáró Abu-Dzabi Nagydíjon elért negyedik hely.

– mondta a 21 éves japán.

your valentine’s date is here 💙 the AT03 in all its beauty 😍 pic.twitter.com/5mEcPuSNI9

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 14, 2022