Liu Shaoang: Életemben egyszer éreztem hasonlót

Még testvérének sem árulta el, de szinte teljesen biztos volt benne, hogy vasárnap olimpiai bajnok lesz – nyilatkozta Pekingben Liu Shaoang hétfőn, miután megnyerte Magyarország első egyéni téli ötkarikás bajnoki címét. Ádó azt is elárulta, hogy még nem is tudta rendesen megünnepelni címét.

Liu Shaoang olimpiai bajnok 500 méteren

Szinte hihetetlen: Liu Shaoang olimpiai bajnok lett a rövidpályás gyorskorcsolya 500 méteres számában a pekingi téli olimpián. Az újdonsült bajnok a futam után azt nyilatkozta, hogy már reggel érezte: aznap nem lesz nála gyorsabb.

„Amikor felkeltem, éreztem, hogy ma olimpiai bajnok leszek, és remélem, ez a siker olyan élményt okozott hazánknak, a mi kis országunknak, amelyet sosem felejtünk el” – mondta Ádó vasárnap.

Hétfőn egy online sajtótájékoztató keretében (amin a hirado.hu munkatársa is részt vehetett), kérdezhették a magyar újságírók a még mindig Pekingben tartózkodó bajnokot, aki elárulta: már szombat este is eluralkodott rajta az érzés, hogy másnap verhetetlen lesz.

„Ezt még Sanyinak sem szoktam elmondani, ha elfog ez az érzés. Életemben egyszer éreztem hasonlót, a tavalyi Hollandiában rendezett vb-n, ahol szintén első lettem” – mesélte hazánk első egyéni téli olimpiai bajnoka, aki viccesen megjegyezte: testvérének és a magyar csapat tagjainak utólag azért elmondta, hogy „nem kellett volna izgulniuk”, hiszen ő nyugodt volt az eredményt illetően.

„Visszanézve a felvételeket, úgy látom, hogy már-már félelmetesen higgadt és nyugodt voltam, a többieken láttam, hogy be voltak parázva. Én nem. Talán ezért is láthatták azt a nézők, hogy a célba érkezve nem volt különösebben semmilyen reakcióm. Még most sem tudom mit kellene éreznem, hosszabb időbe telik majd, hogy felfogjam mit értem el” – mondta az FTC 23 éves versenyzője.

Ádóval ellentétben, testvére Sanyi nem fukarkodott az érzelmekkel: már a futam alatt is szinte mindenkit túlkiabálva biztatta öccsét a pekingi jégcsarnokban, a célba érkezés után pedig kis híján berohant a pályára.

„Még mindig remegek, annyira izgultam a futam előtt! Nálam hangosabban senki sem kiabált, nem jutok szóhoz. Annyira örülök! Annyira megérdemelte! Nagyon büszke vagyok rá! Anyukánk és apukánk úgy nevelt fel, hogy bármelyikünk kapja az aranyat, az családban marad. Úgyhogy remélem osztozunk Ádóval (nevet), de mindig úgy neveltek, hogy szeressük egymást! Mindig a kettőnk sikere lesz! Ugyanúgy tudok örülni, talán még jobban is, mintha én nyertem volna meg” – lelkendezett.

Kapcsolódó tartalom

A testvérek a futam után szinte alig tudtak beszélni, Ádónak a virágceremónia és a doppingvizsgálat mellett rengeteg interjút kellett adnia, mire visszaért a szállásra Sanyi már aludt, így csak reggel tudtak beszélni.

„Mondtam neki, hogy ez a közös sikerünk, ezt együtt értük el” – erősítette meg Sanyi korábbi gondolatait Ádó.

„Különösebben megünnepelni sem tudtuk még az aranyat, de ami késik nem múlik” – mondja Ádó, a mellette ülő edzője, Bánhidi Ákos pedig megjegyezte, hogy szerdán még lesz egy utolsó futama a csapatnak, hiszen váltóban, a B döntőben vagyunk érdekeltek.

Ádót legközelebb hétfőn, a magyar idő szerint 13:15-kor kezdődő éremátadón láthatjuk, ahol megkapja jól megérdemelt aranyérmét és eljátsszák a tiszteletére a Himnuszt. Az éremátadót az M4 Sport csatorna, az m4sport.hu és a hirado.hu is élőben közvetíti.

A gyorskorcsolya-válogatott pénteken érkezik vissza Pekingből Budapestre, a küldöttség fogadása a Gyakorló Jégcsarnokban lesz.