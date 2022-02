Döntött a FIFA: újra kell játszani a Brazília–Argentína rangadót

A Sao Paulóban rendezett mérkőzésen néhány perccel a kezdést követően a Brazil Egészségügyi Szabályozó Ügynökség egyik alkalmazottja bement a pályára, mivel az argentinok keretében négy, a kezdőcsapatában három olyan játékos volt, akinek Angliából érkezve karanténkötelezettsége lett volna. Emiliano Buendí, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso és Cristian Romero a Brazíliába való beutazáskor nem jelezte, hogy 14 napon belül megfordult a szigetországban, ami automatikusan karanténkötelezettséget vont volna maga után.

Az eset után az argentin válogatott levonult a pályáról. A mérkőzés folyatása sokáig kérdéses volt, a felek egyeztettek egymással, de nem sikerült konszenzusra jutniuk. Jesús Valenzuela, a találkozó venezuelai játékvezetője végül félbeszakította a jóformán el sem kezdődött mérkőzést.

egyben elrendelte a mérkőzés újrajátszását, ám annak helyét és időpontját nem határozta meg.

