80 méter magas lejtőn csúszott le a 17 éves Kamilla az olimpián, bátorságára nincsenek szavak

Nem jutott be döntőbe a női hódeszkások big air számában Kozuback Kamilla, aki a selejtező 17. helyén végzett. A fiatal sportoló azonban debütálásával sporttörténelmet írt, ugyanis korábban még sosem szerepelt magyar snowboardos a téli olimpián, ráadásul a 17 éves olimpikon és egy cseh társa, lettek az elsők a nőknél, akik mindhárom számban: slope stlye-ban, félcsőben és most big airben is elindultak egy olimpián.

Kozuback Kamilla 17. lett Nem jutott be döntőbe a női hódeszkások big air számában Kozuback Kamilla, aki a selejtező 17. helyén végzett. A magyar versenyző első ugrása jól sikerült, de a másodikban hibázott. Végül a legmagasabb pontszámot a harmadik próbálkozására kapta. „Nagyon örülök, hogy a harmadik ugrásom jól sikerült, de lehet még tovább fejleszteni, nehezíteni. A második ugrásomnál túl hamar jöttem ki az ugratóból, ezért nem volt elég lendületem, és a deszkát nem tudtam a lejtőre tenni. Nagyszerűen éreztem magam az olimpián, hihetetlen, hogy mindhárom számban indulhattam, de félcsőben és a big airben további komoly edzésékre lesz szükség”– mondta az MTI-nek Kozuback, akire két hét múlva Svájcban a junior világbajnokság vár. Azonban így is volt minek örülni, hiszen Kozuback Kamilla és egy cseh társa, lettek az elsők a nőknél, akik mindhárom számban: slope stlye-ban, félcsőben és most big airben is elindultak egy olimpián. A mindössze 17 éves hódeszkás elmondta: sok hasznos tapasztalatot szerzett, ami segíthet neki majd négy év múlva, a 2026-os téli játékokon. Kamilla eredetileg félcsőben jutott kvótához – ebben a számban 19. lett –, de előtte slopestyle-ban is szerepelhetett, mert egy japán versenyző sérülése miatt bekerült a mezőnybe. Csakhogy a veszélyes pályán csupán néhány órát gyakorolhatott, így aztán múlt szombaton – első magyar pekingi szereplőként – 28. helyen végzett. A fiatal sportoló a debütálásával sporttörténelmet írt, ugyanis korábban még sosem szerepelt magyar snowboardos a téli olimpián. A big air az egyetlen havas szám az olimpián, amelyet nem a hegyekben, hanem a fővárosi Big Air Soukangon, egy használaton kívüli hatalmas gyártelepen felépített ugratón rendeznek.

A versenyzők közel 80 méter magas mesterséges lejtőn csúszhatnak lefelé – valaki előbb lejjebb is jön, hogy ne legyen akkora lendülete -, és a megszerzett lendületből hatalmas ugrást hajtanak végre és közben több trükköt mutatnak be. Kapcsolódó tartalom „Remélem, nagyapa odafönt és az egész ország büszke lesz rám” – 17 éves magyar snowboardos készül meghódítani a téli olimpia pályáit Kozuback Kamilla az első magyar snowboardos, aki kijutott a téli olimpiára. A sportoló a hirado.hu-nak elárulta, hogy szeretné, ha februári pekingi játékok után büszke lenne rá Magyarország. Kozuback Kamilla a kvótaszerzését követően nemsokkal a hirado.hu-nak adott interjút. A kanadai születésű, de magyar származású, 17 éves lány nagypapája emlékére döntött úgy, hogy a magyar színeket választja. „Tavaly döntöttem el, hogy a felnőtt profi sportot választom, és nagypapám miatt, aki már nem élhette meg, hogy lásson versenyezni, úgy döntöttem, magyar színekben kezdem meg a profi pályafutásomat. Nem gondoltam volna, hogy már most kijutok az olimpiára, de remélem, a szüleim és a nagyszüleim is, büszkék lesznek rám és persze a nagypapám, aki már odaföntről figyel engem” – mondta az olimpikon a hirado.hu-nak. Kozuback Kamilla fotó: MTI/Kovács Tamás