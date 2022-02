Odermatt az élen az óriás-műlesiklás első futama után, Kékesi a harminckilencedik

Marco Odermatt áll az élen a férfi óriás-műlesiklás első futama után a pekingi téli olimpián. Kékesi Márton a 39. a 6.45-kor kezdődő második futam előtt.

Peking mellett vasárnapra a jencsingi Nemzeti Alpesisí Központba is megérkezett az intenzív havazás, a versenyzőknek mínusz hét-nyolc fokos hidegben, rossz látási viszonyok között kellett lejönniük a pályán.

A szakági világkupában több mint 200 ponttal vezető, az öt eddigi versenyből négyet megnyerő Odermatt 4-es rajtszámmal indult, és bár a felső szakaszon egyszer nagyot hibázott, a pálya közepét és alját jól síelte meg, ezzel élre állt, majd ott is maradt, mert a később indulók közül senki sem tudta megelőzni őt.

Az osztrák Stefan Brennsteiner került hozzá a legközelebb, csupán négy századdal maradt el tőle, és a francia Mathieu Faivre – a szám aktuális világbajnoka – is jól ment, ő nyolc századot kapott. A négy éve második norvég Henrik Kristoffersen a negyedik 12 százados hátránnyal, és 20-on belül, 19 századra van Odermatt-tól az ötödik helyezett francia Thibaut Favrot.

Kékesi Márton 61-es rajtszámmal teljesítette a pályát a 89 fős mezőnyben. A DVTK versenyzőjének – aki Tóth Zitával együtt vitte a magyar zászlót a múlt pénteki megnyitón – elsődleges célja az volt, hogy a rajtszámánál jobb helyen legyen az első futam után. Ez össze is jött neki, mert teljesítette a 46 fordítókaput tartalmazó pályát, és 11.54 másodperces hátrányával 15 ellenfelét előzte meg a leérkezők közül, 35-en pedig nem tudtak megbirkózni a nehéz körülményekkel.

Előzetesen azt ígérte, hogy nem fog biztonsági menetet menni, de mivel a körülmények az előző napokhoz képest jelentősen megváltoztak és sokan estek ki már az előtte indulók közül is, más taktikát kellett választania.

„Teljesen megváltozott a pálya és jelentősen romlottak a látásviszonyok a korábbi napokhoz képest, ezért most ésszel kellett menni. Nem akartam kockáztatni, mert sokan kiestek, voltak nagy esések is. Figyelni kellett arra, hogy ha valaki lejön a pályavonalról, nagy hóval találkozik. Szeretném a második futamban jobban megnyomni, hogy elégedett legyek azzal. Nagy lehetőség van előrébb jutni. Most az volt a lényeg, hogy lejöjjek” – mondta Kékesi az MTI-nek.

Az izraeli színekben szereplő Szőllős Barnabás 52-essel teljesítette a pályát és jó menettel, 4.96 másodperces hátránnyal a 28. az első futam után.