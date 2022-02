Egymillió dollárt ért Gogolák büntetőrúgó lába: magyarok, akik átírták az NFL történetét

A amerikaifutball profi liga (NFL) vasárnapi döntője, a Super Bowl előtt a hirado.hu megemlékezik mindazokról a magyar származású játékosokról, edzőkről és sportvezetőkről, akik meghatározó szerepet játszottak a sportág történetében. Idehaza ugyan kevesen ismerik őket, de az Egyesült Államokban a nevük még ma is jól cseng a sportszerető közönség számára, és nagy tisztelet övezi őket.

Az NFL statisztikái négy olyan élvonalbeli játékost tartanak nyilván, akik Magyarországon születtek. Közülük a legismertebbek a Gogolák fivérek, akik forradalmasították a játék egyik elemét, a rúgást, amit sokáig „mellékszereplőnek” tartottak. A kiegyenlített erőviszonyok mellett azonban mára a mérkőzések nem kis részét a rugók döntik el.

A Gogolák fivérek, akik forradalmasították a rúgótechnikát

A Gogolák fivérek közül az idősebb, Péter az 1950-es években még Albert Flórián csapattársa volt a Ferencvárosban, akkor az egyesület Kinizsi néven futott. Mint később kiderült, a focis múlt meghatározó volt későbbi karrierje szempontjából.

Az 1956-os forradalom idején a család az Egyesült Államok keleti partján telepedett le. Gogolák Péter – akit Pete Gogolak néven vált híressé a Nagy Vízen túl – itt ismerkedett meg a játék alapjaival, amelyet később testvérével teljesen átalakítottak.

Míg előtte a rúgójátékosok a labdával szemben állva, spiccel rúgták el a játékszert, addig Gogolák az európai foci mintáját követve oldalról nekifutva rüszttel lőtt.

Így a korábbiakhoz képest jóval messzebb szállt a labda. Ma már rutinnak számít egy 40 yardos (36 méter) mezőnygólt, de 60 éve ez ritka teljesítménynek számított.

Pete Gogolak kilenc szezonon keresztül volt a New York Giants rúgójátékosa, 646 pontjával a mai napig a csapat legeredményesebb játékosának számít. Emellett ő tartja a legtöbb touchdown utáni mezőnygólkísérlet rekordját is: 277 kísérletből 268 pontot ért el.

Testvére, Károly (Charles Gogolak) szintén az egyetemi csapatból jutott fel a profik közé. Az NFL történetének első játékosa volt, akit 1966-ban az első körben rúgóként választott ki a Washington Redskins. Lábát a londoni Lloyd’s-nál egymillió dollárra biztosították.

A két magyar játékos által meghonosított rúgástípusnak köszönhetően egyre jobb százalékkal értékesítették a mezőnygól-kísérleteket a rúgók. Előttük csak ritkán próbálkoztak a csapatok a hárompontos kísérlettel, és akkor is magas volt a hibaszázalék.

Az NFL beválasztotta Pete Gogolakot abba a tízes listába, amelyben az amerikai futballt megváltoztató legfontosabb újításokat tartják számon.

A Gogolák testvérek a legsikeresebb magyar származású játékosoknak számítanak. Jelenleg visszavonultan élnek, nyugdíjas éveiket élvezik.

A Nagy Alma városában a Gogolák testvérpárral egy időben játszott a korszak egyik legjobb irányítója, Joe Namath, eredeti nevén Németh József.

Nagyapja, Németh András 1911-ben vándorolt ki Kárpátaljáról, családja kilenc évvel később követte őt. Már a középiskolában is remek sportoló volt, a másik két népszerű amerikai csapatsportban, a kosárlabdában és baseballban is kitűnt. Már akkor a lányok kedvence volt, ám végül a tojáslabda lett a legnagyobb szerelme.

Karrierjét a „kisebbik” New York-i csapatban, a Jetsben kezdte 1965-ben. Rekordfizetést kapott, amit meg is hálált: rögtön az első szezonjában az év újoncának választották. Két év múlva, 1967-ben ő volt az első irányító, aki 4000 passzolt yard fölött zárt egy szezont.

Joe Namath 1969-ben jutott karrierje csúcsára, amikor a zöld-fehérekkel megnyerte első Super Bowlját, és a mérkőzés legjobb játékosának (MVP) is megválasztották.

Super Bowl III was one of the greatest upsets in sports history. And @RealJoeNamath didn’t even throw a pass in the 4th quarter. @NYJets 📺: #NFLIcons Joe Namath airs TOMORROW at 10/9c on @EPIXHD pic.twitter.com/zxkUCVGP8T — NFL (@NFL) November 20, 2021

Igazi playboyként élt, partik és közéleti események vendége volt. Namath volt a sportág első igazi szupersztárja, tévéműsorokban is szerepelt, és néhány kisebb filmszerepet is kapott, így lett Broadway Joe a beceneve.

Tizenkét szezont húzott le a Jets irányítójaként. Visszavonulása után a 12-es számú mezt a New York Jets színeiben már senki nem hordhatta. Természetesen őt is beválasztották a Hírességek Csarnokába.

George Halas, mindenki Maci papája

A sportág hőskorszakának egyik legkiemelkedőbb figurája, George Halas második generációs magyarként látta meg a napvilágot 1895-ben Chicagóban. Egyes források azonban cseh származásúként emlegetik.

A mackós kinézetű sportoló, sportvezető a Papa Bear, azaz a Maci papa becenevet kapta. Az NFL elődjének számító liga 1920-as alapításakor már a Chicago elődjében játszik, egészen 1930-ig.

A csapat edzője és tulajdonosa is egyben. A Chicago Bearsszel 6 bajnoki címet nyert még az AFL és a NFL egyesülése előtt (vagyis nem az 1967 óta létező Super Bowlt) az egyik évben úgy, hogy egyszerre volt játékos, edző és a klub elnöke.

1963-ban alapító tagja volt a Hírességek Csarnokának, amely méltó módon a róla elnevezett úton található az Ohio állambeli Cantonban.

In the early 1920s, George Halas was desperately seeking a special gate attraction to help draw attention not only to his @ChicagoBears team but also to the @NFL as a whole. Univ. of Illinois RB “Red” Grange, who ran with ghostlike speed and elusiveness, seemed to be the answer. pic.twitter.com/wj65evFspT — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) April 6, 2020

A pályán és azon kívül is úttörő volt.

A Bears volt az első olyan csapat, amely naponta tartott edzéseket. Ez a hőskorszakban, amikor még amatőrök űzték a játékot az 1920-as években, még újdonságnak számított.

Később ő volt az első szakvezető, aki filmen elemezte az ellenfelet. Régi vágású úriembernek tartották, de egyben nagyon szigorúnak is. Edzőként szigorú volt, nem tűrte a játékosok fegyelmezetlenségét. Feljegyezték róla, hogy egyszer felajánlotta a saját csapatának televíziós bevételeit a kisebb városok csapatainak.

Kiemelkedő pályafutása néhány szám tükrében: 63 év tulajdonosként, 40 év edzőként, 324 győzelem. Ezzel sokáig rekordtartó volt, míg nem jött egy másik magyar származású edző, aki még ezt a rekordot is túlszárnyalta.

Papnak készült a legsikeresebb magyar származású edző

Don Shula valószínűleg a legismertebb magyar származású sportoló-edző az NFL történetében, és egyben minden idők legsikeresebb trénere is.

Édesapja, Süle Dénes alig múlt hatéves, amikor a család Veszprém megyéből kivándorolt Ohio államba, amely az amerikai magyarság egyik legnagyobb kolóniájának számított akkor.

A családi legenda szerint azért változtatták meg a család nevét, mert ezt nem tudták helyesen kiejteni a helyiek, így lett Süléből Shula, amely jobban hasonlított kiejtésben az eredetire.

Édesanyja, a szintén magyar származású, de már az Egyesült Államokban született Mary Miller hithű katolikus volt és szigorú vallásos neveltetésben részesítette hat gyerekét, köztük Dont. Később egy interjúban elmondta, hogy az egyetemen fontolgatta, hogy abbahagyja a játékot és inkább papnak áll.

“Success isn’t final. Past performance is forgotten in every new competition. It is harder to stay on top than it is to get there.” Don Shula – former head coach of Miami Dolphin #UAA #unbreakable pic.twitter.com/v5TPjvh9A2 — Unbreakable Athletics Academy (@UnbAthAcademy) February 9, 2022

Középiskolás korában szülei előtt titkolta, hogy focizik, de kitartásával sikerült a kezdőbe kerülnie. Az egyetemen futójátékos volt, de irányítóként is szerepelt. Első csapata, a Cleveland Browns volt, de megfordult Baltimore-ban. A profiknál nem sok babér termett neki, 27 évesen visszavonult.

28 évesen kapta első állását egy egyetemi csapatnál, ahol a védőket edzette, és 30 évesen szintén ebben a pozícióban már a Detroit profi csapatában dolgozott.

1953-ben átvehette a Baltimore Colts vezetését, miután a korábbi edzőt, aki Brownsnál és a Coltsnál is a trénere volt, menesztették. 33 évesen minden idők legfiatalabb NFL trénere lett.

A Baltimore csapatával 1969-ben a döntőig jutott, amit elvesztett. Shula az egyetlen olyan edző, aki két csapattal is bejutott a Super Bowlba. A szezon után, 1970-ben Miamiban folytatta pályafutását.

A Colts és a Dolphins vezetőedzőjeként harminchárom év alatt csak két vesztes szezont zárt, ezt a rekordot még meg sem közelítették utódai.

A Delfineket öt Super Bowl-döntőig vezette, és kétszer elnyerte a trófeát, 1972-ben és 1973-ban.

Az 1972-es szezont ráadásul százszázalékos teljesítménnyel nyerték meg: az akkor még 14 szakaszos alapszakasz és a rájátszás mindhárom meccse után is győztesen jöttek le a pályáról. Ez a bravúr a mai napig egyedülálló az NFL történetében.

Az 1993-as évben megdöntötte George Halas győzelmi rekordját, ezzel minden idők legnagyobb edzőjeként tartják számon. Az alapszakaszban 328, a rájátszással együtt 347 győzelem köthető nevéhez.

Két évvel visszavonulását követően, 1997-ben beválasztották a Hírességek Csarnokába. Kilencvenéves korában, 2020. május 4-én hunyt el.