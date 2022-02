Bánhidi Ákos: Megérdemeltük az aranyat 500 méteren, de előtte voltak feszültségek

Bánhidi Ákos, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edző-menedzsere szerint nagyon megérdemelte a csapat, hogy Liu Shaoang személyében legyen olimpiai aranyérmese Pekingben. Az edző mindhárom férfi versenyzőt, köztük a negyeddöntőben elvérzett Liu Shaolin Sándort és Krueger John-Henryt is erősebbnek érezte, mint pénteken 1000 méteren, amikor az időeredményeik miatt kedvezőtlen pozícióból rajtolhattak.

A férfi 500 méteres szám döntője után az MTI-nek elmondta, szerencsésnek érzi magát, hogy megélhette ezt a napot.

„Liu Shaoang volt a legesélyesebb, hogy behúzza ezt az aranyérmet. Nagyon megérdemeltük ezt. Nagyon sokan részesei ennek a történelmi sikernek, nemcsak azok, akik itt vannak Pekingben, hanem azok is, akik most otthon vannak és szurkoltak nekünk. Másodszorra élhettem át ezt az érzést, hogy ez a kis ország a nagy korcsolyázó hatalmakkal szemben is eredményes tud lenni, és fel tud állni a világ tetejére. Nagyszerű érzés, de előtte azért voltak bennünk feszültségek” – mondta Bánhidi.

A szakember kiemelte, hogy jót tett a döntőnek, hogy a kínaiak elsőszámú versenyzője, a címvédő és világcsúcstartó Vu Ta-csing nem jutott be, így nem kellett extra bonyodalomtól tartani, nem volt stressz a futam előtt és alatt.

„Fantasztikus lesz hétfőn, az éremátadón meghallgatni a magyar himnuszt! Ez egész életre felejthetetlen lesz” – fogalmazott Bánhidi.

Hangsúlyozta, hogy most mindhárom férfi versenyzőt, nemcsak Liu Shaoangot, hanem a negyeddöntőben kiesett Liu Shaolin Sándort és Krueger John-Henryt is erősebbnek érezte, mint két napja, azonban az akkori időeredményeik alapján kedvezőtlen pozícióból rajtolhattak, ezért nem jutottak tovább.

Liu Shaolin elmondta, mindent megpróbált, hogy a negyedik helyről a biztos továbbjutást érő másodikra lépjen előre, vagy olyan iramot menjen, amivel harmadik helyen is továbbmehet.

„Belementem egy előzési szituációba, ez nem sikerült, így aztán nemcsak a második, hanem a harmadik helyről is lemaradtam, ezáltal már mindegy volt az időeredményem. Viszont végtelenül örülök testvérem sikerének!” – mondta boldogan Liu Shaolin.

Krueger szerint a futama túl erős volt, kiesett a ritmusból, és ezen a rövid távon, ekkora iram mellett már nem volt esélye javítani.