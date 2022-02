Peking 2022: Bánhidi szerint most a versenyzők lelkére kell hatni

Azáltal, hogy a magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók nem mentek kimondottan jó időket a pekingi olimpia pénteki 500 méteres selejtezőjében, a vasárnapi negyeddöntőben rosszabb helyről startolnak majd, ám Bánhidi Ákos, a válogatott edző-menedzsere szerint el kell hitetni a versenyzőivel, a 3-as vagy 4-es besorolás nem jelent automatikus kiesést.

Liu Shaolin Sándor a 4-es, testvére, Liu Shaoang a 3-as, míg Krueger John-Henry a 2-es pályáról vág neki az 500 méter negyeddöntőjének.

„Fejben kell őket összerakni, és persze a fizikai fáradságot is enyhíteni kell. Voltak már nehezebb helyzetben, és meg tudják oldani, hogy legerősebb számukban is eredményesek legyenek. Világklasszis sprinterek, akik a nagy sebesség mellett történő előzéseket is egyedülálló módon képesek végrehajtani” – mondta az MTI-nek Bánhidi.

A short track csapat a vegyesváltó bronzérmével kezdett Pekingben, majd hétfőn a férfi 1000 méter döntőjében Liu Shaoang úgy szerzett bronzérmet, hogy a célon elsőként áthaladó Liu Shaolint kizárták, és a teljes mezőny végére sorolták. Szerdán 1500 méteren – a magyaroknak legkevésbé fekvő távon – bravúrral Liu Shaoang negyedik, testvére pedig hatodik lett.

„Gondolkodtunk rajta, hogy elengedjük-e az 1500-at, de ez ellenkezett volna az elveinkkel, azaz ha már megszereztük a kvótát, akkor azt használjuk ki, és így is lett két csodálatos helyezésünk” – jegyezte meg Bánhidi.

Pénteken a férfi váltó, amely a „nagy hármas” mellett Nógrádi Bencével egészült ki, címvédőként állt rajthoz. Csakhogy a verseny utolsó szakaszában a fokozatosan fáradó Nógrádit Krueger egy edzői utasításnak megfelelően fél körrel előbb váltotta volna az előzetesen megbeszéltnél, ám ezt nem sikerült kivitelezni. A rossz váltás miatt a staféta leszakadt, és már nem tudott felzárkózni, így maradt a B döntő a négy éve aranyérmes négyesnek.

„Azt szerettük volna, hogy Liu Shaolin a futam közepe felé néhány váltásból kimaradjon, hogy maradjon extra ereje a végére, és ezért a többiek nem másfél, hanem kétkörönként cseréltek. De reagálnunk kellett, mert Nógrádi besavasodott, és ki kellett volna őt menteni. Nem jött össze” – mondta Bánhidi. Hozzátette: úgy gondolják, ha a korábban alkalmazott taktikát választják, akkor is baj lehetett volna a hajrában.

Vasárnap a férfi 500-as negyed- és elődöntőt, majd finálét, valamint a női váltót futják, ebben a magyarok nem érdekeltek. Utóbbi számban a magyar nők négy éve a negyedik helyen végeztek Phjongcshangban.

Jászapáti Petra és Kónya Zsófia számára még az 1500 méter van hátra szerdán, amikor a férfi váltó majd a B döntőt futja.