Sarokba szorítaná az F1 legjobbjait a McLaren – mutatjuk Norris és Ricciardo új versenygépét!

A csapat ausztrál versenyzője, Daniel Ricciardo és fiatal angol csapattársa, Lando Norris már a 2022-es szezonra tervezett, narancssárga, grafitszürke és égszínkék színekben pompázó tűzálló overálban lépett be a gyár wokingi előadótermébe, ahol Andreas Seidl csapatvezető és James Key technikai igazgató társaságában leleplezték az MCL36-os versenyautót.

„Jelenleg még fogalmunk sincs, hogy az új szabályok szerint megépített autó mire lesz elég a többiekkel szemben, de én nagyon bízom ebben a csapatban” – mondta Norris, aki nemrég új, négyéves szerződést kötött a McLarennel.

– tette hozzá a 22 éves angol pilóta.

a gárda azonban végül alulmaradt a fejlesztési versenyben és a márka-világbajnokság negyedik helyén végzett, 48,5 ponttal lemaradva a Ferrari mögött.

Az 1966-ban alapított McLaren, amely nyolc konstruktőr-világbajnoki cím mellett 12 alkalommal adta az F1 világbajnokát – olyan legendás pilótákkal, mint Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen vagy Lewis Hamilton – 2015-ben technikai értelemben zsákutcába futott. Az elmúlt három évben azonban – a Renault-val, majd a Mercedesszel kötött motorpartneri megállapodásoknak is köszönhetően – a wokingi székhelyő gárda nem végzett rosszabb pozícióban a márka-vb 4. helyénél.

It all starts here. 🤩

Watch live 👉 https://t.co/Mepi8jjAg5 pic.twitter.com/FfsxPOOIqx

— McLaren (@McLarenF1) February 11, 2022