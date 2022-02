Kónya Ádám sífutó a 80. helyen végzett 15 kilométeren

A finn Iivo Niskanen négy évvel ezelőtti, phjongcshangi 50 kilométeres sikere után a pekingi téli olimpián a 15 kilométeres egyéni indításos versenyt is megnyerte, méghozzá komoly fölénnyel maga mögé utasítva a mezőnyt, melyben Kónya Ádám 80. helyen végzett.

A 30 éves finn sportoló jól kezdte a játékokat, vasárnap a 15+15 kilométeres síatlonban bronzérmet nyert, s az összetett számban is bizonyította, hogy elsősorban klasszikus stílusban tartozik a legjobbak közé.

Phjongcshangban az egyéni indításos számok közül a maratoni távot, míg most a 15 kilométert rendezték klasszikusban, így egyértelmű volt, hogy ezúttal utóbbiban lesz esélye az aranyra, ő pedig élt a lehetőséggel.

Niskanen legnagyobb vetélytársának előzetesen a síatlon győztese, az orosz Alekszandr Bolsunov és a sprintben első norvég Johannes Hösflot Klaebo számított, ezt igazolta is a verseny, ugyanis a dobogós helyeken ők hárman osztoztak.

Ugyanakkor az igazán nagy csata elmaradt, a finn ugyanis már a táv első felében is messze a leggyorsabb volt a mezőnyben,

előnyét pedig egészen az utolsó másfél kilométerig növelni tudta vetélytársaival szemben. Végül az oroszt több mint 23, a norvégot pedig közel 38 másodperccel győzte le.

Az immár háromszoros ötkarikás bajnok sportoló egy nappal azután tudott simán nyerni, hogy nővére, Kerttu mindössze 4 tizedmásodperccel kapott ki 10 kilométeren a norvég Therese Johaugtól.

A hányattatott felkészülés után Pekingbe érkezett Kónya Ádám közel nyolc perccel volt lassabb a finn győztesnél, ugyanakkor 15 sífutót maga mögé utasított.

„Tulajdonképpen ez a papírforma az állapotom alapján. A koronavírus-betegség miatt kimaradt a magaslati edzőtáborom. Itt az olimpián kellene utolérnem magam, de úgy érzem, hogy ez lassan sikerül. A szezon korábbi szakaszában a sprintekben jobb voltam, mint 15 kilométeren, most viszont éppen fordítva volt. A technikám, az állóképességem és a léc is megfelelő volt. Brutális pálya volt, és a második körben azért éreztem, hogy egy-egy hosszabb emelkedőn megroggyanok. Azért tudtam erőt is gyűjteni a folytatásra. Sajnos, annyian előztek meg a mögülem indulók, ahányat én előztem meg az előttem rajtolókból, így nem tudtam a 80. helynél jobb lenni. Most jön néhány nap pihenő, és jövő szombaton az 50 kilométer. Remélem, tényleg napról napra tudok javulni, és javítani a formámon” – mondta az MTI-nek Kónya Ádám.

Edző testvére, Kónya Bálint megjegyezte, hogy a legkeményebb emelkedőn állt, és ott próbált segíteni a versenyzőnek.

„Láttam néhány nagy halált a hegyen, többen feladták. Ádámnak célja volt, hogy végig menjen, és legalább a 80-as rajtszámának megfelelő helyezést hozza, ezt tulajdonképpen hozta is, de szeretett volna egy kicsivel előrébb végezni. Látom rajta, hogy egyre jobban fut, egyre jobban visszajön a helyes technikája, így bízakodóan várjuk az 50 kilométert. Lássák, hogy nem csak a nagy sínemzetek versenyzői tudják lefutni” – fogalmazott Kónya Bálint.

Eredmények:

Sífutás, férfi klasszikus stílusú 15 km, olimpiai bajnok:

Iivo Niskanen (Finnország) 37:54.8 perc

2. Alekszandr Bolsunov (Orosz Olimpiai Bizottság) 38:18.0

3. Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) 38:32.3

…80. Kónya Ádám 45:48.9