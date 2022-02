Hajrá, magyarok! Mutatjuk, pénteken kinek szurkolhatunk a téli olimpián

Sífutásban és rövidpályás gyorskorcsolyában is szurkolhatunk pénteken a magyaroknak. Éremre utóbbiban van esély, ahol a vegyes váltó és Liu Shaoang bronzérme után újabb medálért korcsolyáznak a magyarok, Jászapáti Petra és Kónya Zsófia jóvoltából pedig a nőknél is karnyújtásnyira lehet a dobogós helyezés.

A magyarok pénteki programja a téli olimpián

8.00: sífutás, férfi 15 km-es verseny, klasszikus stílus (Kónya Ádám)

12.00: rövidpályás gyorskorcsolya; női 1000 m döntő (Jászapáti Petra)

12.18: rövidpályás gyorskorcsolya; férfi 500 m selejtező (Krueger John-Henry, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang)

13.04: rövidpályás gyorskorcsolya; férfi 5000 m váltó, elődöntő (Magyarország)

Kónya Ádám, aki a klasszikus stílusú 15 kilométeren próbálkozik, a 80-as rajtszámot kapta a 99 fős mezőnyben. Edző testvére, Kónya Bálint elmondta, cél, hogy a rajtszámánál jobb helyezést érjen el.

„A pálya elég nehéz. Lesz nyolc-tíz hosszú emelkedő, és a lejtős részek sem olyanok, amelyeken pihenni, feltöltődni lehet. Ádám nemrég átesett a koronavíruson, emiatt kimaradt számára a fontos magaslati edzőtábor. Az olimpián ugyan napról napra jobban érzi magát, a formája javuló, de fáj az Achilles-ína. Jó lenne a 80-ban végezni, ez szinte biztos meglenne, ha a győztes időtől csak közel tíz százalékkal maradna el” – mondta Kónya Bálint, aki szerint már testvére sprintje is olyan volt, ami a maximumot jelentette az ő állapotában.

Liu Shaolin Sándor magabiztosan várja pénteken a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott két legerősebb számát, a férfi 500 méteres versenyt és a férfi váltó elődöntőjét a pekingi téli olimpián.

„Nincs kitől félnem, átrágtam magam a hétfői bosszús eseményeken. Jön a két kedvenc számunk”

– jegyezte meg Liu Shaolin, aki a legrövidebb távon 2016-ban volt már világbajnok. Sándor reményt keltőnek nevezte, hogy hatodik lett 1500 méteren, azaz a leggyengébb számában, és bízik benne, hogy Pekingben is tud majd aranyérmet szerezni, akárcsak négy éve Pjongcsangban.

A Liu testvérek és Krueger John-Henry először az 500 méter selejtezőjében lesz érdekelt – a negyed- és az elődöntőt, valamint a finálét majd vasárnap rendezik –, aztán a férfi váltó elődöntője következik számukra. Négy éve utóbbi számban szerezte meg Magyarország története első téli olimpiai bajnok címét. A staféta fináléját szerdán rendezik. A „nagy hármas” mellett stafétában Nógrádi Bence és a koronavírus-fertőzése miatt társaihoz csak csütörtökön csatlakozó Varnyú Alex bevethető, utóbbi erőállapota majd Pekingben derül ki.

Pénteken még Jászapáti Petra szerepel az 1000 méter negyeddöntőjében, ő szerdán országos csúcsot futott a selejtezőben, amelyben Kónya Zsófia egy szerencsétlen baleset következtében kiesett.

„Két dolgot látni kell. Először is Petra remek formában van, hetedik volt 500 méteren és bronzérmes lett a vegyes váltóban. Másrészt már a negyeddöntőbe jutásához is országos csúcsra volt szükség. Ő is erős, de az ellenfelek is” – mondta Bánhidi Ákos edző-menedzser.

A magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott eddigi két bronzérmet, egy-egy negyedik, valamint egy hatodik helyet szerzett a pekingi téli olimpián.