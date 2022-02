Gyorskorcsolya: miért törtek össze az aranyról szőtt álmok? – „Ez volt pályafutásom legszörnyűbb napja”

Nagy reményekkel vágott neki a magyar férfi gyorskorcsolya-válogatott az 5000 méteres váltónak, hiszen a szám címvédőjeként vághatott neki a távnak, miután a 2018-as phjongcshangi ötkarikás játékokon a Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Burján Csaba összeállítású magyar csapat megszerezte Magyarország első téli olimpiai aranyérmét.

A magyar gyorskorcsolyázók remekül kezdték a pekingi játékokat, hiszen előbb a vegyes váltó, majd Liu Shaoang szerzett egy bronzérmet – igaz ez utóbbi eredményre árnyék vetült, hiszen Ádó azután álhatott dobogóra, hogy testvérét, Liu Shaolin Sándort bírói döntéssel fosztották meg az aranyéremtől.

A testvérpárt mindez annyira megviselte, hogy az is felmerült bennük, hogy nem is állnak rajthoz 1500 méteren, ahol végül egy negyedik és egy hatodik helyet szereztek.

Ilyen előzmények után következett a pénteki versenynap, ahol előbb ötszáz méteren egyéniben, majd 5000 méteren váltóban léptek jégre. Liu Shaolin Sándor az 500 méteres elődöntők után nyilatkozva előrevetítette, hogy a férfi váltó elődöntőjében egy szokatlan húzást terveznek.

Az 5000 méteres férfi váltóban a világcsúcstartó magyar csapatban Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang és Krueger John-Henry mellett a 19 éves Nógrádi Bence korcsolyázhatott. A korábban koronavírusos Varnyú Alex ugyan csütörtökön megérkezett a kínai fővárosba, de a szakvezetés nem őt nevezte a váltóba.

Mivel az ellenfelek sem követtek el hibát, a váltó lemaradt a nagydöntőről, ahova a dél-koreaiak és az oroszok kerültek be.

Most az volt a baj, hogy lemaradtunk, és így, bár jól éreztem magamat a futamban, nem tudtunk már csodát művelni” – jelentette ki Liu Shaolin.

Testvére, Liu Shaoang elmondta: „Mindig érmesek voltunk a világkupán, de ebben sajnos most ennyi volt. Arról, hogy miért pont ezzel a taktikával álltunk föl, szerintem az edzői stábot kellene megkérdezni. Mi követtük az utasításokat.”

„Én nem tudom, hogy miért kellett változtatni. Részemről mehettünk volna úgy, ahogy eddig szoktunk. Azt, hogy az edzők miért így döntöttek, tőlük kell megkérdezni”

– dobta vissza a labdát Liu Shaoang.

„Nem volt jó a váltásunk, és már kevés volt hátra, hogy a lemaradást behozzuk. Jó lett volna döntőbe menni. A magam részéről már az 500-on is elfáradtam, nem volt jó időm” – tette hozzá az MTI-nek a fiatalabbik Liu.

Bánhidi: „Ha másképp keverjük a kártyákat, akkor is hasonló problémánk lett volna”

A magyar válogatott edző-menedzsere, Bánhidi Ákos igyekezett árnyalni a váltóversenyben elszenvedett vereséget, és a magyar csapat eddigi jó szereplését helyezte a középpontba az M4 Sportnak adott nyilatkozatában.

„Először is szeretnék elnézést kérni a szurkolóinktól, mert nem tudtunk úgy teljesíteni, ahogy azt elvárták tőlünk. Visszavezetném (a pénteki kudarcot) az elejére: nagyon, nagyon erősen kezdtünk ezen az olimpián, ezt mutatja a vegyes váltó bronzérme, illetve az, hogy Sanyi elsőként lépte át a célvonalat 1000 méteren. A végeredményt tudjuk, de ettől még rendkívül sokat kiadott magából. Aztán az 1500 sem sikerült rosszul, hiszen nem vagyunk a távnak specialistái, és ott is összejött két szép pontszerző helyezés. Ott is kivasaltak magukból mindent a srácok, és egy kicsit elfáradtak. A rendelkezésre álló két napban próbáltunk minden eszközzel erőt gyűjteni” – elevenítette fel a kezdeteket. Arra a kérdésre, hogy miért kellett változtatni a taktikán, így felelt:

„Arra gondoltunk, hogy valahogy bele kell piszkálni ebbe a futamba úgy, hogy a végjátéknál ott lehessünk, és Sanyinak maradjon elég ereje ahhoz, hogy olyan korcsolyázókkal felvegye a versenyt, mint akik ebben a futamban (indultak). Ez bőven elment egy olimpiai döntőnek is”– fogalmazott a menedzser.