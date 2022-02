Olaj fröccsent a legzöldebb F1-es autóra – mutatjuk Vettel új Aston Martinját

A korábban Force India néven ismert versenyistálló csütörtökön online bemutató keretében leplezte le AMR22 típusnevű versenyautóját a csapat silverstone-i bázisán.

A pilótafelállásán nem változtattak a 2021-eshez képest, idén is a négyszeres világbajnok német Sebastian Vettel, illetve a kanadai Lance Stroll – a többségi tulajdonos Lawrence Stroll fia – révén igyekeznek visszakapaszkodni a legjobb öt csapat közé.

Elődjét, a csapat sikereit korábban még Force India, illetve Racing Point néven megalapozó amerikai Otmar Szafnauert ugyanis január elején menesztették. Mostantól az Aston Martin vezetői gárdáját erősíti a korábban a McLaren sportigazgatójaként dolgozó Martin Whitmarsh, valamint a Ferrari volt csapatfőnöke, Marco Mattiacci is.

További fontos változás egy új névadó szponzor érkezése: az amerikai Cognizant számítástechnikai vállalat mellé megszerezték a szaúdi–amerikai Aramco olajipari óriásvállalat támogatását, amelynek neve mostantól megjelenik a csapat hivatalos elnevezésében és logójában is.

Az Aston Martin némiképp csalódást okozva a 7. helyen zárt 2021-ben a konstruktőrök világbajnoki pontversenyében, 65 ponttal elmaradva az Alpha Tauri mögött, amely a hatodik helyen zárt.

Let’s make some noise. 💚

As we prepare to reveal our latest soundtrack with the #AMR22 fire-up, sit back, relax and enjoy the sounds of 2021 as you’ve never heard them before, thanks to @Eposaudio. pic.twitter.com/MSCWk37RRq

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 7, 2022