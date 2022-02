Húszpontos vereséggel szakadt meg a Warriors sikersorozata

Kilenc győzelem után súlyos vereséget szenvedett a Golden State Warriors a Utah Jazz vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) szerdai játéknapján.

A hazaiak legjobbja Bojan Bogdanovic volt 23 ponttal.

A Portland Trail Blazers viszont hat kudarcot követően 107-105-re legyőzte a Los Angeles Lakers gárdáját. Ráadásul úgy, hogy legjobbja, Damian Lillard továbbra is sérült, míg másik ászát, CJ McCollumot órákkal a találkozó előtt a New Orleans Pelicans csapatához cserélte a klub. A mezőny legeredményesebb játékosa LeBron James volt, de ez is kevésnek bizonyult a kaliforniaiaknak.

A Toronto Raptors sorozatban hetedik győzelmét aratta, a kanadaiak ezúttal az Oklahoma City Thunder otthonában diadalmaskodtak fölényesen.

Eredmények:

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors 98-117

Charlotte Hornets-Chicago Bulls 109-121

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs 105-92

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves 132-119

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers 107-105

Utah Jazz-Golden State Warriors 111-85

A címlapfotó illusztráció.