Üzent a bírónak Liu Shaolin Sándor: Remélem jól fog aludni!

„Az utolsó pillanatig úgy volt, hogy lehet, hogy nem indulunk el ezerötszáz méteren” – mondta az M4 Sport tudósítójának Liu Shaolin Sándor a szerdai 1500 méteres döntő után.

„De utána úgy döntöttünk, hogy mégis elindulunk, odatettük magunkat és itt vagyunk. Abszolút meg lehetünk magunkkal elégedve. Nem ez volt a legerősebb távunk, kicsit mellénk állhatott volna a sors (a szerencse), amennyit elvett, de ez most így alakult.”

„Igazából ugyanolyan dolgok történtek a mai napon, mint tegnap, és ma semmilyen kizárás vagy döntés nem történt” – mondta némi iróniával Sanyi.

– üzent a versenybíráknak a hétfői 1000 méteres szám után az aranyéremtől megfosztott Liu Shaolin Sándor.

„Kiadtam magamból mindent, elfáradtam” – kezdte mondandóját az 1500 méter újdonsült negyedik helyezettje, Liu Shaoang.

mutatott rá az újdonsült olimpiai 4. helyezett.

Liu Shaolin Sándor egy újabb furcsaságra is felhívta a figyelmet az interjú során. „Ha jól tudom, hoztak idén, direkt az olimpia miatt egy olyan szabályt, hogy ne fordulhasson elő az, hogy tíz ember indulhat egy futamban. Valószínűleg a bíró ezt is elfelejtette, de igazából már nem lepődünk meg semmin” – mondta.

Sanyi nem rejtette véka alá csalódottságát a hétfői, 1000 méteres döntőt követő kizárása miatt sem. Az M4 Sportnak azt mondta:

Hungarian skater Shaolin Sandor Liu getting robbed of a Gold medal at the Olympics…

🇭🇺

pic.twitter.com/5wFvpbVnak

— Visegrad 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) February 7, 2022