Ritka hosszú időre kötelezte el magát a McLaren F1-es reménysége

A 22 éves brit pilóta a csapat szerdai bejelentése szerint négy évre szóló megállapodást írt alá, amely a 2025-ös idény végéig tart.

Norris tavaly négyszer állt dobogóra, a világbajnoki pontversenyben pedig hatodikként zárt, és nagy szerepe volt abban, hogy a McLaren negyedikként végzett a konstruktőrök között.

„Vannak dolgok, amelyeken javítanunk kell ahhoz, hogy biztosan versenyben legyünk a futamgyőzelmekért és a világbajnoki címekért. De tudom, hogy ez a csapat terve, és bízom benne, hogy meg is tudjuk valósítani” – nyilatkozta a 22 éves angol a BBC Sportnak.

Signed on the dotted line. ✍️🇬🇧 @LandoNorris has committed to a new four-year agreement with McLaren Racing through to the end of 2025!

