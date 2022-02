Nagy piros 1-es virít a világbajnok Verstappen autóján – mutatjuk az új Red Bullt!

A versenyistálló angliai bázisán, Milton Keynesben tartott online bemutató keretében leplezte le idei versenygépét, amely az RB18 típusnevet kapta.

A versenyautót továbbra is a Honda V6-os turbó hibrid erőforrása hajtja, ám a japán motorgyártó helyett már a csapat új főszponzora, az amerikai Oracle számítástechnikai vállalat adja a nevét az erőforráshoz.

And that’s a wrap 🏁 If you missed any of the #RB18 launch you can watch it back right now 👇

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 9, 2022