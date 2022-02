Az M4 Sport már most készen áll a vizes vb közvetítésére

Ha hétfőn kezdődne a vizes vb, azt is tudnánk közvetíteni – mondta Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában miután hétfőn bejelentették, Japán helyett Magyarország rendezi meg a 2022-es vizes világbajnokságot.

Hazánk képes arra, hogy rövid határidővel is színvonalasan megrendezze a vizes vb-t, a közmédia sportcsatornája pedig tudja, hogyan kell jól közvetíteni egy ilyen nemzetközi sporteseményt – mondta Székely Dávid. Hozzátette: az M4 Sport technikailag és szakmailag is már most készen áll arra, hogy egy ilyen nemzetközi szintű sportversenyt közvetítsen. Reményét fejezte ki, hogy kiemelkedő hazai sikereket láthatunk majd, amelyről természetesen a közmédia sportcsatornájának nézői sem maradnak le.

A vizes sportok nemzetközi szövetsége (FINA) február 7-én, hétfőn jelentette be, hogy 2017 után idén ismét Magyarország adhat otthont a vizes vb-nek, miután Japánban újabb egy évvel elhalasztották az eseményt. Június 18. és július 3. között a sportolók lehetőséget kapnak arra, hogy idén nyáron is egy világméretű sportversenyen szerepeljenek, ezt pedig az M4 Sport és az m4sport.hu is közvetíti.

A Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című idézett műsora IDE kattintva hallgatható újra.