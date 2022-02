Hat csapat kacsingat az olimpiai aranyra az NHL-sztárok nélküli férfi hokitornán

Amikor az NHL-es sztárok is játszottak az ötkarikás játékokon, akkor – az 1998-as naganói cseh és a 2006-os torinói svéd győzelmet leszámítva – mindig Kanada diadalmaskodott, így volt ez 2002-ben, 2010-ben és 2014-ben is, plusz a 2004-es és 2016-os világkupán. Négy éve Pjongcsangban nem szerepeltek a tengerentúli liga legjobbjai, így a világ második legerősebb bajnokságából, az orosz KHL-ből érkező orosz csapat szerezte meg az aranyat, igaz, a döntőben a németeket kevesebb mint egy perc választotta el a hatalmas bravúrtól.

Az orosz válogatott ismét KHL-es klasszisaira építve próbál címet védeni, és nem titkoltan azzal a céllal utazott Pekingbe, hogy megszerzi az első helyet.

Kanada, az Egyesült Államok, Csehország, Finnország és Svédország is úgy számol, hogy be tud kerülni a legjobb négy közé. A nemzetközi szövetség végül hosszas elemzés után engedélyezte Kína szereplését, mivel a házigazda eleve az alacsonyabb osztályban érdekelt, de a Covid miatt az utolsó két világbajnokságát törölték, azaz nem lehetett tudni, képes-e felvenni a versenyt a legjobbakkal. Aztán az ősz folyamán a KHL kínai csapatának, a Kunlunnak a teljesítményét látva kapott kvótát Kína, amely a keret felét honosított játékosokkal tudta feltölteni.

It’s the men’s turn for Power Rankings!

Before their tournament gets underway on 9 February, let’s set the tone: https://t.co/IyEfbeMRkh#Beijing2022 pic.twitter.com/qEyWjtkva1

— IIHF (@IIHFHockey) February 7, 2022