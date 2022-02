Hajrá, magyarok! Ma tovább írhatják a történelmet a gyorskorcsolyázók a téli olimpián

Szerdán ismét rajthoz állnak a rövidpályás gyorskorcsolyázók, a Liu fivérek és Krueger John-Henry 1500 méteren szerezhet újabb érmet Magyarországnak. A döntő 12.00 órakor kezdődik. A női 1000 méter selejtezőjében Jászapáti Petra és Kónya Zsófia áll rajthoz, a női váltó elődöntőjében nem lesz magyar érdekeltség.

A magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók teljesítményére eddig nem lehet panasz: a csapat két versenynap alatt két érmet szerzett. Szombaton a vegyes váltó, hétfőn pedig Liu Shaoang 1000 méteren a dobogó harmadik fokára állhatott fel, megszerezve Magyarország első egyéni téli olimpiai érmét.

Emellett ő az első magyar sportoló, aki három érmet nyert – arany és két bronz – téli olimpiákon, és ugyancsak az első, aki egy olimpián két érmet szerzett.

Az elért eredmények fényében azonban mégis maradt szomorúság, mivel korábban Krueger John-Henryt – aki ebben a számban amerikai színekben ezüstérmes volt négy éve – a negyeddöntőben kizárták. Majd az 1000 méter fináléjában ugyan Liu Shaolin Sándor elsőként haladt át a célvonalon, a zsűri azonban kétszer is szabálytalannak találta, ezért sárga lappal kizárta, és az egész mezőny végére sorolta. A magyarok megóvták a döntőt, az óvást viszont kedden elutasították, így a végeredmény nem változott.

Bánhidi Ákos, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edző-menedzsere szerint a férfiversenyzők túlteszik magukat a hétfői 1000 méteres döntőben történteken, és felkészülten állnak rajthoz az 1500 méteres szám szerdai futamain.

„Ezek a fiúk profik. Túlteszik magukat a történteken. Tudják, érzik, hogy mellettük vagyunk, fogjuk a kezüket. Ők magukban pedig lerendezik a történteket. Azt ők is látják, hogy erősek a mezőnyben, és jó formában vannak. Persze, ami hétfőn történt, azt nem lehet egycsapásra elfelejteni, de szerdán már új verseny jön” – mondta Bánhidi, aki hangsúlyozta azt is, hogy

a versenyzőinek van elég tapasztalatuk ahhoz, hogy kezelni tudják az egyszer fenn, egyszer lenn érzést.

„Ezek a fiúk önmagukat állítják fel, önmagukat erősítik. Van még négy versenynap, van még mit kaszálni, és tudnak is majd, hiszen jó állapotban vannak” – tette hozzá – „Azt maguktól is tudják, hogy van még feladatuk, ezzel nem is kell nekünk, edzőknek törődni. Sokkal inkább a történtek lelki oldalával. A versenyzőkkel folyton éreztetjük ebben a helyzetben is, hogy velük vagyunk, szeretjük őket, és mindenben kiállunk mellettük. Folyton győzni mennek fel a jégre, ezért is vannak olykor érzelmileg felpörögve, hiszen van erejük ahhoz, hogy mindenkit túlszárnyaljanak” – hangsúlyozta Bánhidi.

Az edző-menedzser kiemelte, hogy a világkupa-sorozatban férfi 1500 méteren a három magyar versenyző nem áll olyan előkelő helyeken, mint a másik két, rövidebb számban. Ugyanakkor most egy nap csak egy versenyre kell figyelniük, nincs napi öt-hét jelenésük, és ez segíthet mindnyájuknak.

A vegyes váltóval szombaton bronzérmes Jászapáti Petra – aki 500-on hétfőn hetedik lett – és Kónya Zsófia (21.) ezúttal 1000 méteren szerepel. Előbbi 17., utóbbi pedig 23. volt a világkupán. A válogatott kedden edzést tartott a fővárosi fedett stadionban, azonban az előző napon sokat versenyzők, a két Liu és Jászapáti pihenő napot kapott.

A rövidpályás gyorskorcsolya versenyei szerdán a férfi 1500 méterrel folytatódnak a Liu fivérekkel és Krueger John-Henryvel, ebben a számban érmeket is osztanak. Emellett 12.44-kor női 1000 méter selejtezőjében Jászapáti Petra és Kónya Zsófia áll rajthoz, míg a női váltó elődöntőjében nem lesz magyar érdekeltség.

A versenyeket az M4 Sport csatornán és az M4sport.hu-n is követhetik.

A címlapfotón Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang (Fotó: MTI/Kovács Tamás)