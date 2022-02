A Terminátor megvédte olimpiai bajnoki címét szuperóriás-műlesiklásban

Matthias Mayer megvédte címét férfi szuperóriás-műlesiklásban kedden a pekingi téli olimpián. A 31 éves, Terminátornak is becézett osztrák mindössze négy századdal bizonyult gyorsabbnak a meglepetés-második amerikai Ryan Cochran-Siegle-nél.

Harmadikként a szakági világkupában élen álló norvég Aleksander Aamodt Kilde zárt.

A nagy esélyesek közül elsőként a skandináv versenyző csúszott le a technikás pályán, amely alaposan megrostálta a mezőnyt, ugyanis a 47 indulóból tizenhárman kiestek, köztük az összetett vk-ban listavezető svájci Marco Odermatt és hétfőn lesiklásban győztes honfitársa, Beat Feuz is. Kilde nagyszerű sízéssel egy másodperces előnnyel át is vette a vezetést. Az utána indulók közül mindössze ketten tudtak jobb időt elérni nála, Mayer és Cochran-Siegle is a lejtő alsó szakaszán volt gyorsabb.

A magyar születésű, de izraeli színekben induló Szőllős Barnabás a 30. lett.

Mayer pályafutása harmadik ötkarikás aranyát nyerte, ugyanis nyolc éve Szocsiban lesiklásban is első lett, illetve hétfő óta van egy bronza is a leggyorsabb számban. Érdekesség, hogy felnőtt világbajnokságon még soha nem állhatott dobogóra. Kilde és Cochran-Siegle egyaránt az első érmét nyerte felnőtt világversenyen.

Alpesi sí, a férfi szuperóriás-műlesiklás végerdménye: