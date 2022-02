A fájdalomtól sikoltozva zuhant be a célba az amerikai síelőnő – VIDEÓ

Az amerikai alpesisí-válogatott keddi közlése szerint a 24 éves versenyző állapotát stabilizálták a jancsingi kórházban, majd amint lehet, hazaszállítják.

O’Brien az első futam után hatodik helyen állt, majd a második pálya végén elesett, így

Scary crash! US skier Nina O’Brien injured her left leg in a crash. She was taken off the slopes in a stretcher but was alert and responsive pic.twitter.com/vRIu9LECVV

A vetélytársai lesiklására váró, későbbi 2. helyezett svájci Lara Gut-Behrami a kezével takarta el az arcát a szörnyű bukás láttán.

@ProFootballDoc Have you seen the video of Nina O’Brien? You think this is a tib/fib? Do you think there is any injury to the right knee?https://t.co/ZSub3QuEWO

— Courtney Ramsey (@CRamsey_4) February 7, 2022