Olimpiai arannyal ünnepelte közelgő szülinapját a svájci síelő

A svájci Beat Feuz nyerte a férfi alpesi síelők hétfői lesiklását a pekingi téli olimpián. A berni születésű versenyző ezzel a négy évvel ezelőtt, Phjongcsangban bezsebelt ezüst- és bronzérem mellé ezúttal aranyérmet nyert.

A szám 2017-es svájci világbajnoka, aki pénteken lesz 35 éves, 13-as rajtszámmal erőtől duzzadóan jött le a pályán és 16 századdal gyorsabbnak bizonyult az addigi éllovas osztrák Matthias Mayernél, majd később már nem előzte meg senki.

Feuz így a négy évvel ezelőtti ezüst- és bronzérem mellé, amelyeket szuperóriás-műlesiklásban, illetve lesiklásban szerzett Phjongcshangban, ezúttal aranyat nyert.

Mayer, aki 2014-ben, Szocsiban győzött lesiklásban, jól osztotta be az erejét, a pálya alján is gyors volt, így Feuz lesiklásáig az élen állt. Később viszont még Johan Clarey is befért elé, a 41 éves francia tizenkilencedikként siklott le, és az utolsó előtti ellenőrző pontig Feuznál is gyorsabb volt. Végül egy tizeddel lett gyengébb az eredménye, de hat századdal megelőzte Mayert.

Az előzetesen legnagyobb esélyesnek tartott, a szakági világkupában éllovas norvég Aleksander Aaamodt Kilde nem síelt meggyőzően, csak ötödik lett, mert meglepetésre bejött még elé a kanadai James Crawford is.

Az alpesi szakág hagyományosan legnagyobb érdeklődés övezte számát eredetileg vasárnap rendezték volna meg a jencsingi zónában, a Hsziaohajte-hegységben kialakított pályán, de akkor az erős szél miatt többszöri halasztás után elnapolták. Hétfőn már megfelelőek voltak szélviszonyok, és napsütéses, hideg időben jöttek le a pályán a versenyzők.

Eredmények: férfi lesiklás, olimpiai bajnok:

Beat Feuz (Svájc) 1:42.69 perc

2. Johan Clarey (Franciaország) 1:42.79

3. Matthias Mayer (Ausztria) 1:42.85