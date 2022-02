Michelisz új csapattársat kap, de a Hyundainál folytatja

A WTCR hétfői közleménye szerint a 25 éves Azcona az elmúlt év végén visszavonult Gabriele Tarquini helyére érkezett a Hyundaihoz, amelynek színeiben a 37 éves Michelisz már az ötödik szezonját kezdi meg a vk-sorozatban.

A magyar versenyző 2010 óta versenyez a WTCR-ben, 15 futamgyőzelme és 55 dobogós helyezése van. Azcona 2019 óta három versenyt nyert a sorozatban és 12 alkalommal állhatott dobogóra.

„Boldog vagyok és megtisztelőnek érzem, hogy az idén is a Hyundaijal állhatok rajthoz a WTCR-ben. Minden szezonkezdet izgalmas, de ez talán most még inkább igaz, mert a mezőny egyik legjobb versenyzője lesz a csapattársam” – nyilatkozta Michelisz a közleményben.

There are just two cars entered, and will be run by BRC Racing Team, with Engstler Motorsport switching to run Hondas this year. #WTCR #TCRSeries pic.twitter.com/M2DpDJYfcO

— Neil Hudson (@neilhudson) February 7, 2022