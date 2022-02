Budapest rendezi az idei vizes világbajnokságot

A FINA közleménye szerint a magyar főváros június 18. és július 3. között ad otthont a vb-nek, 2017 után másodszor.

Idén Fukuokában került volna sor az eredetileg 2021-ről elhalasztott vb-re, ám a FINA a múlt kedden erősítette meg hivatalosan, hogy a koronavírus-járvány miatt egy évvel eltolt, 2022. május 13-29-re tervezett eseményt 2023. július 14. és 30. között bonyolítják le, a 2023 novemberére kiírt dohai vb-t pedig 2024 januárjára halasztják.

Budapest 🇭🇺 awarded extraordinary FINA World Championships, event to take place in June 2022

FULL PRESS RELEASE👇https://t.co/T5iC3tfcBo

— FINA (@fina1908) February 7, 2022