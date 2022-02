Mérhetetlen öröm és egy pici csalódottság – így értékeltek a bronzérmes magyar vegyes váltó tagjai

„Az esésnél én is nagyon megijedtem, a többiektől is bocsánatot kértem, de tisztán éreztem, hogy hátulról felrúgott a vetélytársam, úgyhogy bíztam benne, ki fogják zárni, mert szabálytalan volt. Egy pici csalódottság van bennem, mert tudom, hogy a többiek is sokkal nagyobbat tudtak volna menni, ha nincs ez az esés, de örülök nagyon” – nyilatkozta az M4 Sportnak.

Az egyéniben, női 500 méteren negyeddöntőbe jutó Jászapáti Petra szerint összeszokott a csapat, ennek köszönhető, hogy ilyen jól mentek szombaton.

Liu Shaolin Sándor: Ez egy nagyon jó lehetőség volt mindenkinek:

„Phjongcsang után azt is megmutattuk, hogy nem csak a fiúváltóval lehet odaérni. Ez egy nagyon jó lehetőség volt mindenkinek, örültünk, hogy bekerült ez a szám a programba. Nagyon sokat gyakoroltunk, nagyon sokat beszéltünk róla, lehet, hogy nem mi voltunk a legesélyesebbek ezen a versenyen, de összeszedettek voltunk és lépésről lépésre haladtunk, ami a legfontosabb volt” – mondta a magyar olimpiai bajnok, világbajnok, Európa-bajnok, világkupagyőztes és magyar bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó a bronzérem után.

Kapcsolódó tartalom