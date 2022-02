Hajrá, magyarok! Mutatjuk, szombaton kiknek szurkolhatunk a téli olimpián

Szombaton a női 500 méter selejtezőjében Jászapáti Petra és Kónya Zsófia, míg férfi 1000 méteren Krueger John-Henry, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor lesz érdekelt, illetve éremszerzés reményében indul a 2000 méteres vegyes váltó is. A tartalékok Nógrádi Bence és Varnyú Alex.

Váltóban csak a férfiak érdekeltek, méghozzá címvédőként, ugyanakkor a női staféta három olimpiai szereplés után lemaradt Pekingről. A két-két férfi és női korcsolyázót felvonultató vegyes váltóban a két magyar női versenyző helye biztos, az öt férfi indulót viszont lehet a verseny alatt cserélni.

Az elmúlt világkupa-sorozatban Liu Shaolin 500 méteren első, míg testvére, Liu Shaoang – aki Magyarország első összetett világbajnoka – negyedik lett.

Winter Olympics: speed skater Liu Shaolin hopes to wave special Chinese-Hungarian flag in Beijing, ‘50 per cent for China, 50 per cent for Hungary’ https://t.co/p9JqP61eeb

— South China Morning Post (@SCMPNews) February 1, 2022