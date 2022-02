A rekordok helytartója, akinek egy magyar szakember hozta el az áttörést – 37 éves lett Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 1985. február 5-én született a portugáliai Madeira szigetén, Funchal városában. A madeirai Andorinha nevű kölyökcsapatban futballozott, majd 12 éves korában leigazolta az ország egyik legnagyobb klubja, a Sporting Lisboa. Az első néhány év nehezen telt a fiatal játékos számára, mivel társai gyakran kinevették madeirai tájszólása miatt.

Az áttörést Bölöni László kinevezése hozta meg neki, az erdélyi szakember 2002-ben már a Bajnokok Ligája selejtezőjébe is benevezte Ronaldót, majd a bajnokságban is lehetőséget adott neki. Az év októberében a Moreirense elleni bajnokin volt először kezdő, és rögtön két góllal hálálta meg a bizalmat.

„Amikor először edzett velünk, egyből eldöntöttem, hogy nem megy vissza az ifikhez” – mondta korábban Bölöni László.

„Az öltözőben nagy mókamester volt, de amit a pályán művelt, az lenyűgöző volt. Meglepően éretten gondolkodott, ami egyáltalán nem volt normális egy tizenhat-tizenhét éves fiatal esetében. Az ifiknél klasszikus kilencest játszott, de fiatal volt, és alig hatvan kiló, úgyhogy inkább kitettem őt a jobb szélre. Középen meggyűlt volna a baja a százkilós védőkkel, a szélen azonban sokkal jobban tudta kamatoztatni a gyorsaságát és a fantasztikus cselezőkészségét.

Amikor kétezernyolcban megkapta az első Aranylabdáját, meghívott a díjátadóra, ahol köszönetet mondott. Nagyszerű érzés volt.”

Első profi szezonja után számos európai élcsapat szerette volna szerződtetni. 2003 nyarán a Manchester United a Sportinggal játszott barátságos mérkőzést, Ronaldo pedig annyira jó teljesítményt nyújtott, hogy az angol futballisták hazafelé a repülőgépen arra kérték Sir Alex Ferguson vezetőedzőt, igazolja le a fantasztikus tehetséggel megáldott támadót. A szakember – és a klub – ezt meg is tette, Ronaldo 12,24 millió fontért került az angol klubhoz, ahol a legendás skót mester kezei alatt a világ egyik legjobbjává vált.

