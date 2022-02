A műkorcsolya még nyári olimpiai program volt 1920-ban – Érdekességek a téli olimpiákról

Február 4-és 20. között Pekingben rendezik meg a XXIV. téli olimpiai játékokat, a kínai főváros a 2008-as XXIX. nyári olimpia után másodszor lesz olimpiai házigazda.

A téli olimpia megrendezésének gondolatát először Brunetta d’Usseaux olasz gróf vetette fel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 1911-es budapesti ülésén. Bevezetését azonban sportdiplomáciai viták, majd az első világháború kitörése is hátráltatták. Végül 1922-ben döntöttek arról, hogy a következő olimpiai évben, 1924-ben a nyári olimpiától függetlenül a téli sportágakban is rendezzenek versenyeket.

Három évtizeddel az 1896-os athéni, első újkori nyári olimpia után, 1924-ben a franciaországi Chamonix-ban meghirdették a Nemzetközi Téli Sporthetet. Az esemény téli olimpiává hivatalosan csak két évvel később, 1926-ban vált, amikor a NOB döntött a téli olimpiai játékok rendszeres, négyévenkénti megrendezéséről, és a chamonix-i versenyeket első téli olimpiai játékokként ismerte el, a győztesek pedig olimpiai érmeket kaptak.

Két téli sportág azonban már korábban bekerült az olimpiai játékok programjába: a műkorcsolya 1908-ban Londonban, a jégkorong 1920-ban Antwerpenben volt nyári olimpiai versenyszám.

A téli olimpiákra a második világháború előtt a nyári játékok kiegészítőjeként tekintettek, így a rendezés jogát automatikusan a nyári olimpiát megrendező országnak adták.

Kivéve az 1928-as amszterdami nyári játékokat, ekkor a téli olimpiának a svájci St. Moritz adott otthont, mivel Hollandia adottságai alkalmatlanok voltak a téli versenyek lebonyolítására. A nyári olimpiához igazodó versenyek rendje 1992-ig tartott. Két évvel később, 1994-ben újra téli olimpiát rendeztek, azóta a nyári és a téli olimpiák kétévenként váltják egymást.

Lillehammer pulls out of running for 2026 Olympicshttps://t.co/7tlVCDPKKk pic.twitter.com/voddgWYAZJ — CBC Olympics (@CBCOlympics) April 1, 2018

A téli olimpiák sikeres lebonyolítása sokkal inkább függ az időjárási és földrajzi tényezőktől, mint a nyári olimpiáké. 1964-ben Innsbruckban a hóhiány és az enyhe idő, 1984-ben Szarajevóban pedig a hirtelen leesett hatalmas hómennyiség okozott gondot.

A New York állambeli, mindössze 549 méteres tengerszint felett fekvő Lake Placidben pedig úgy rendeztek kétszer téli olimpiát (1932, 1980), hogy először vasúton szállították oda a havat, másodszor pedig a kor legkomolyabb hóágyúparkjával biztosították a sípályákon a megfelelő hóréteget.

Lake placid has an amazing history. It was even home to the Winter Olympics. As the 2022 Winter Olympics approaches, take a look at some of the interesting facts about the Olympics. Click the link to read more. ➡️ https://t.co/w6lKksy2VU 📷: IOC Olympic Museum#lakes pic.twitter.com/HkYyy6ybZh — Kristie Anderson (@lakemarionhomes) January 26, 2022

A téli olimpiák számozása eltér a nyáriakétól, itt csak a megtartott olimpiák kapnak sorszámot, a második világháború miatt elmaradt játékokat nem számozták.

Az első téli olimpián még két földrész, Európa és Amerika legjobbjai versenyeztek. Négy évvel később – hat japán férfi sportoló révén – már Ázsia is képviseltette magát, Ausztráliából először 1936-ban, Afrikából pedig 1960-ban érkeztek először versenyzők.

Az első téli játékokon 16 ország versenyzői 16 versenyszámban álltak rajthoz, a 2018-as XXIII. phjongcshangi játékokon rekord született, 92 ország 2922 versenyzője 102 versenyszámban indult.

Peking az egyetlen város, amely nyári (2008) és téli olimpiának (2022) is otthont adott/ad, és Kína a harmadik (1998, Nagano /Japán/, 2018, Phjongcshang /Dél-Korea/) ázsiai ország, amely téli játékokat rendez. A legtöbb, szám szerint négy téli olimpiának az Egyesült Államok adott otthont.

A sportágak közül valamennyi téli olimpia programjában szerepelt a jégkorong, a műkorcsolya, a gyorskorcsolya, valamint – a biatlon kivételével – az északi számok, azaz a sífutás, a síugrás és az északi összetett.

A bobozás csak az 1960-as amerikai Squaw Valley-ben rendezett játékokról hiányzott, mivel mindössze kilenc ország nevezett, így nem tartották kifizetődőnek a bobpálya megépítését. A szkeleton 2002-t megelőzően csak a sportág szülőhazájában, a Svájcban megrendezett olimpiákon szerepelt a programban, 1928-ban és 1948-ban.

Az egyetlen sportoló, aki nyári (1920) és téli olimpián (1924, 1928) is egyéni számban tudott nyerni, a svéd Gillis Grafström műkorcsolyázó volt, ráadásul ugyanabban a számban, mivel 1920-ban a műkorcsolya még nyári olimpiai program volt.

Rajta kívül még az amerikai Eddie Eagan nyert nyári és téli olimpiát, ő két külön számban: 1920-ban ökölvívásban, 1932-ben Lake Placidben négyes bobban győzött. A keletnémet Christa Luding-Rothenburger az első és egyedüli sportoló, aki ugyanabban az évben (1988) szerzett érmet téli és nyári olimpián: Calgaryban 1000 m-es gyorskorcsolyában első és második, míg Szöulban pályakerékpárosként második helyen végzett. Ezzel ő az első nő, aki a nyári és téli játékokon is érmet nyert.

A téli olimpiák történetében a legtöbb, szám szerint 8 aranyérmet hárman szereztek: Marit Björgen norvég sífutó (2002-2018), Ole Einar Björndalen norvég sílövő (1998-2014) és Björn Dählie norvég sífutó (1992-1998). Közülük a téli olimpiák legeredményesebb sportolója Marit Björgen, aki nyolc aranyérmet, négy ezüstérmet és három bronzérmet nyert. Björgen egyben a nők között is a legeredményesebb, őt követi a legeredményesebb férfi sportoló, a szintén norvég Ole Einar Björndalen sílövő, aki nyolc aranyat, négy ezüstöt és egy bronzérmet gyűjtött be.

The King of Biathlon ends his career at 44, having won 13 Olympic medals (8 golds), 45 WCH ones (20 golds), and 95 World Cup titles.#biatlons #biathlon #KingOfBiathlon #OleEinarBjørndalen pic.twitter.com/DKDs8GsdNh — Biatlons (@Biatlons) April 3, 2018

A téli olimpiák legidősebb férfi bajnoka a skót Robin Welsh, aki az 1924-es curling-torna megnyerésekor 54 éves és 101 napos volt. A hölgyeknél a svéd Anette Norberg a mezőny legidősebb téli olimpiai bajnoka, aki 2010-ben 43 évesen és 104 naposan szerzett bajnoki címet curlingben.

A téli olimpiák legfiatalabb női olimpiai bajnoka, Kim Jun Mi dél-koreai rövidpályás gyorskorcsolyázó 13 éves és 85 napos volt, amikor 1994-ben olimpiai aranyat nyert. A legfiatalabb férfi bajnok Toni Nieminen finn síugró, aki 1992-ben, 16 évesen és 261 naposan lett olimpiai bajnok.

Here is a photo of Finnish Olympic winner ski jumper Toni Nieminen in Albertville -92, enjoy pic.twitter.com/fJPK3WXkBA — Somemuija 💩 (@somemuija) February 18, 2018

Raisza Szmetanyina szovjet-orosz sífutó az első nő a történelemben, aki 1976 és 1992 között, tíz téli olimpiai érmet (4 arany, 5 ezüst, 1 bronz) nyert. A svájci Vreni Schneider az első nő, aki alpesi síben öt olimpiai érmet szerzett. Az 1988-ban Calgary-ban nyert két arany után 1994-ben győzött a műlesiklásban, és egy-egy ezüstöt (kombináció) és bronzot (óriás-műlesiklás) is begyűjtött.

A német Georg Hackl azzal írta be magát a sporttörténelembe, hogy öt egymást követő olimpián (1988-2002) nyert érmet szánkó versenyszámban.

A szenegáli Lamine Gueye alpesi síző volt az első fekete afrikai versenyző, aki téli olimpián indult, 1984-ben, majd 1992-ben és 1994-ben is részt vett a játékokon.

Lamine Gueye alpesi síző, az első fekete afrikai versenyző, aki téli olimpián képviselte hazáját (Forrás: Twitter)

A kanadai Jarome Iginla volt az első színes bőrű téli olimpiai bajnok, 2002-ben Salt Lake Cityben a kanadai hokicsapat tagjaként állt a dobogóra.

Kaszai Noriaki japán síugró 1992 és 2018 között nyolc olimpián állt rajthoz. Legjobb eredménye a csapattal elért ezüst 1994-ben. Egyéniben a legjobb eredményét 2014-ben, 41 évesen érte el, amikor nagysáncon ezüstérmes lett.

Az indiai Shiva Keshavan hat olimpián (1998-2018) versenyzett szánkóban. Costa Rica első téli olimpikonja, Arturo Kinch, aki 1980-ban rajtolt először sífutásban, és ötszörös olimpikonként, 49 évesen, 2006-ban ott volt még Torinóban is. A jelenlegi monacói uralkodó, II. Albert herceg (Albert Grimaldi néven) 1988 és 2002 között öt téli ötkarikás játékokon indult el bobban.

A venezuelai Werner Hoeger egyedi rekordot tart: ő az egyetlen, aki fiával együtt, azonos sportágban indult téli olimpián. 2002-ben, Salt Lake City-ben szánkóban versenyeztek.

Az első trópusi ország, amely téli olimpiai küldöttséget indított, a Fülöp-szigetek volt 1972-ben, két alpesi sízővel vettek részt a szapporói megmérettetésen.

Az olimpiák izgalmas percei közé tartozott az Eddie, a Sas néven elhíresült brit síugró, Eddie Edwards (1988), valamint a jamaicai négyesbobosok szereplése, akik esélytelenül, de annál több lelkesedéssel próbálták kihozni magukból a legjobbat.

A téli olimpiák éremtábláját Norvégia uralná, a maga 368 olimpiai érmével, köztük 132 aranyéremmel, de az összesített éremtáblázatban a németek és az oroszok után csak a harmadik helyen áll, mivel Oroszország, a Szovjetunió, illetve a Független Államok Közössége, valamint az NSZK, az NDK, az úgynevezett közös német csapat, továbbá az egyesült Németország eredményeit együtt számolják.

Magyarország valamennyi téli olimpián képviseltette magát,

téli olimpikonjaink eddig egy arany-, két ezüst- és négy bronzérmet nyertek. 2018-ban Phjongcshangban a Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor összeállítású magyar férfi 5000 méteres rövidpályás gyorskorcsolya váltó megszerezte a magyar sport történetének első téli olimpiai bajnoki címét, összesítésben az ország 177. olimpiai aranyérmét.

Magyarország 38 év, a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtánckettős 1980-as Lake Placid-i ezüstérme után nyert újra medált téli olimpián. A magyar váltó olimpiai rekordot is döntött, a 2014-es győztes orosz csapat eredményét javította meg. A 19 éves Liu Shaoang a legfiatalabb magyar férfi olimpiai bajnok lett. A XXIII. olimpián szerzett 15 olimpiai pont a legtöbb, amit Magyarország valaha szerzett a téli olimpiák történetében.

Az első téli paralimpiai játékokat 1976-ban a svédországi Örnsköldsvikben rendezték, alpesi és északi síelés sportágakban, amputáltak és látássérült sportolók számára. Ez volt az első alkalom, hogy a tolószékes atlétákon kívül más fogyatékos sportolók is versenyezhettek. Jelenleg hat sportágban (alpesi sí, sílövészet, kerekesszékes curling, sífutás, hódeszka és szánkós jégkorong) versenyeznek parasportolók.

Sukan Paralimpik musim sejuk pula diadakan buat pertama kalinya di Örnsköldsvik, Sweden pada tahun 1976. #KamiLuarBiasa pic.twitter.com/8Xxfa7yABQ — wahyu ilahi (@WahyuYordan) August 7, 2017

A nyári és téli olimpiák arculatának meghatározó elemei a kabalafigurák, amelyek 1972 óta elválaszthatatlan jelképei a viadaloknak. Az 1972-es müncheni nyári olimpián szerepelt először hivatalos kabala, a Waldi nevezetű dakszli, őt követte az első hivatalos téli olimpiai kabala, az 1976-os innsbrucki olimpia hóembere.

1994-ben az olimpiák történetében először jelentek meg a valóságos emberekről mintázott kabalák, Haakon és Kristin, a lillehammeri téli olimpia viking ruhába bújtatott két gyermekfigurája.

A 2022-es pekingi téli olimpia és paralimpia kabalafigurái Ping Tven Tven és Suej Ron Ron. Ping Tven Tven óriáspanda, nevében a Ping jeget, a Tven Tven pedig erőt és vidámságot jelent. A paralimpia kabalája, Suej Ron Ron egy szemekkel és végtagokkal rendelkező piros-sárga kínai lampion, amelynek nevében a Suej a havat, a Ron Ron pedig az integrációt, illetve a toleranciát jelenti.

A címlapfotón az osztrák Mario Stecher a levegőben az északi összetett egyéni síugró versenyében 2006-os téli olimpián Torinóban (MTI/EPA/GERO BRELÖR)