Megkezdődött a téli olimpia, nekik szurkolhatunk Pekingben

Megkezdődött a XXIV. téli olimpia pénteken Pekingben: a február 20-ig tartó játékokat hivatalosan Hszi Csin-ping kínai elnök nyitotta meg. A magyar csapatból a rövidpályás gyorskorcsolyázók mutatkoznak be elsőként, szombaton a női 500 méter selejtezőjében Jászapáti Petra és Kónya Zsófia, míg férfi 1000 méteren Krueger John-Henry, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor lesz érdekelt, illetve éremszerzés reményében indul a 2000 méteres vegyes váltó is. A hirado.hu összegyűjtötte, mikor szurkolhatunk a magyar versenyzőknek az ötkarikás játékokon. A versenyeket az M4 Sport csatornán és az M4sport.hu-n is követhetik.

A Nemzeti Stadionba harmincnegyedikként bevonuló magyar küldöttség nemzeti zászlaját két alpesi síző, Kékesi Márton és Tóth Zita vitte, mögöttük öten vonultak.

Pekingben 91 ország 2871 versenyzője – köztük 14 magyar – indul. Az ötkarikás eseményen 15 sportág 109 versenyszámában avatnak győztest. Peking az első város, amely nyári (2008) és téli olimpiának is otthont ad.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a megnyitón hangsúlyozta, hogy ambíciójának eredményeként Kína sportnemzeté vált, és ma már mintegy 300 millióan űznek ebben az országban valamilyen téli sportot. Ezt nagyszerű eredménynek nevezte, és úgy fogalmazott: a mostani olimpia új korszakot nyit, új szintre emeli a téli sportokban való részvételt világszerte.

„A kínai népnek köszönhetően írhatunk most új fejezetet a sporttörténelemben”

– hangoztatta.

A sportolóknak azt mondta, most válthatják valóra álmaikat. Kiemelte, egyben ők azok, akik megmutathatják, milyen az a világ, amelyben mindenki azonos szabályok szerint játszik, miközben békében élnek az olimpiai faluban, ahol nincs semmiféle megkülönböztetés. Egyúttal kérte a világ politikai vezetőit is, hogy adjanak esélyt a békének.

Caj Csi, a szervezőbizottság elnöke kiemelte, hogy

a koronavírus-járvány komoly feladat elé állította a rendezőket, de ebben a helyzetben is igyekeznek a legjobban megfelelni az elvárásoknak.

Hangsúlyozta az összefogás, a megértés és a támogatás szükségességét, és arról is beszélt, hogy az olimpia nemcsak az eredményekről szól, hanem az összetartozásról, a különbségek áthidalás és a megértésről.

A helyi idő szerint péntek esti ünnepségre a pandémia miatt a 80 ezres Madárfészekbe mintegy 25 ezer nézőt engedtek be, a programot pedig lerövidítették kétórásra. A mínusz öt fokos hidegben rendezett megnyitó központi eleme a Li Paj kínai költő közel 1300 éves versében megénekelt hópehely volt. Már a küldöttségek bevonulásakor is hópelyhekben jelenítették meg az országok nevét, majd a színes műsor is arról szólt, hogy nincs két egyforma hópihe, de voltaképpen mégis mindegyik hasonló.

A műsor mintegy háromezer szereplőjének 95 százalékát tizenévesek tették ki.

A sportolók bevonulása előtt jégből készült hatalmas méretű olimpiai ötkarikát emeltek a bejárat elé. Az olimpiai lobogót a program vége felé hat hazai téli sportoló hozta, köztük Csang Hung, Kína első olimpiai bajnok gyorskorcsolyázója, Han Hsziao-peng síakrobata, Kína első „havas” olimpiai bajnoka, Sen Hszüe műkorcsolyázó, a sportág első kínai ötkarikás bajnoka, és Luo Cse-huan, aki gyorskorcsolyázóként még 1963-ban megszerezte Kína első világbajnoki címét téli sportágban. Az olimpiai esküt Vang Csiang sífutó, Liu Csia-jü hódeszkás, valamint egy bíró és egy edző mondta el.

Az olimpiai lángot a stadionban generációk adták át egymásnak, legendás, különböző évtizedben született kínai sportolók, végül a 2000-es években született Dinigeer Jila-mucsiang és Csao Csia-ven vitte fel a lángot egy emelvényre, majd egy hópehely közepébe került. A fenntarthatóság jegyében az utolsó fáklya lett az olimpiai láng, ami ott fog égni február 20-ig.

Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia (rövidpályás gyorskorcsolya)

Az idei küldöttség felét a jelenleg legeredményesebb magyar téli sportág, a rövidpályás gyorskorcsolya adja, öt férfi és két női versenyző áll majd rajthoz. A sportág versenye rögtön az olimpia másnapján rajtol, akkor vegyes váltóban már érmeket osztanak, emellett a női 500 méter és a férfi 1000 méter selejtezőjét is megrendezik.

Előbbiben Jászapáti Petra és Kónya Zsófia, utóbbiban pedig a Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang, valamint a honosított amerikai Krueger John-Henry a nevezett. Utóbbi a négy évvel ezelőtti játékokon még amerikai színekben szerzett ezüstérmet. A tartalékok Nógrádi Bence és Varnyú Alex.

Négy éve Pjongcsangban a férfi váltó – Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor és Burján Csaba összeállításban – megszerezte Magyarország történetének első téli olimpiai aranyérmét.

Február 5., szombat

12.00: rövidpályás gyorskorcsolya; férfi 1000 m selejtező (Krueger John-Henry, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang)

12.00: rövidpályás gyorskorcsolya; női 500 m selejtező (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia)

13.23: rövidpályás gyorskorcsolya; vegyes váltó (Magyarország)

Február 7., hétfő 12.30: rövidpályás gyorskorcsolya; férfi 1000 m döntő (Krueger John-Henry, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang)

12.30: rövidpályás gyorskorcsolya; női 500 m döntő (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia) Február 9., szerda 12.00: rövidpályás gyorskorcsolya; férfi 1500 m döntő (Krueger John-Henry, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang)

12.44: rövidpályás gyorskorcsolya; női 1000 m selejtező (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia) Február 11., péntek 12.00: rövidpályás gyorskorcsolya; női 1000 m döntő (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia)

12.18: rövidpályás gyorskorcsolya; férfi 500 m selejtező (Krueger John-Henry, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang)

13.04: rövidpályás gyorskorcsolya; férfi 5000 m váltó, elődöntő (Magyarország) Február 13., vasárnap 12.00: rövidpályás gyorskorcsolya; férfi 500 m döntő (Krueger John-Henry, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang) Február 16., szerda 12.00: rövidpályás gyorskorcsolya; női 1500 m döntő (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia)

13.32: rövidpályás gyorskorcsolya; férfi 5000 m váltó döntő (Magyarország)

Scsetyinyina Julija, Magyar Márk (műkorcsolya)

Hatvanhat év után lesz újra magyar műkorcsolya páros a téli olimpián: a Scsetyinyina Julija, Magyar Márk kettős, amely a januári tallinni Európa-bajnokságon hatodik helyen zárt, február 18-án lép először jégre Pekingben. A két korcsolyázó 2018 ősze óta versenyez együtt és háromszoros magyar nemzeti bajnoknak mondhatja magát.

Február 18., péntek

11.38: műkorcsolya, páros rövid program (Chtchetinina Ioulia, Magyar Márk)

Február 19., szombat

12.08: műkorcsolya, páros szabad program (Chtchetinina Ioulia, Magyar Márk)

Tóth Zita, Kékesi Márton (alpesi sí)

A 19 éves Tóth Zita a jövő reménysége, fiatal életkorából adódóan egyelőre kiemelkedő felnőtt nemzetközi eredménye nincs. A tavalyi junior-világbajnokságon szuper óriás-műlesiklásban 17., szlalomban 19. lett. Az olimpiai felkészülés jegyében két világkupaversenyen is indult. Pekingben műlesiklásban és óriás-műlesiklásban indul.

A 26 éves Kékesi Márton világkupaversenyeken nem indul, a négy évvel ezelőtti pjongcsangi legjobb eredménye a műlesiklásban elért 30. hely volt. A tavalyi világbajnokságon ugyanebben a szakágban a 25. helyen végzett. Pekingben a technikai számokban – szlalomban és óriás-műlesiklásban – versenyez majd.

Február 7., hétfő

3.15: alpesi sí, női óriás-műlesiklás (Tóth Zita)

Február 9., szerda

3.15: alpesi sí, női műlesiklás (Tóth Zita)



Február 13., vasárnap

3.15: alpesi sí, férfi óriás-műlesiklás (Kékesi Márton)



Február 16., szerda

3.15: alpesi sí, férfi műlesiklás (Kékesi Márton)

Pónya Sára, Kónya Ádám (sífutás)

Két magyar versenyzőért szoríthatunk sífutásban is, a női mezőnyben Pónya Sáráért, a férfiaknál pedig a már négy évvel ezelőtt is kvótát szerző Kónya Ádámért. Sára korábban válogatott szinten kajakozott, emellett többszörös magyar bajnok volt alpesi síben is. Miután mindkét sportágat abbahagyta, komolyabban kezdett el foglalkozni a sífutással és a biatlonnal. A 2020-as felnőtt biatlon világbajnokságon 82. lett az egyéni versenyszámban összesen két lövőhibával. A pekingi olimpián 10 kilométeres távon indul.

Kónya Ádám a második olimpiáján vesz részt. Már tavaly olyan eredményeket futott, amelyek olimpiai kvótát értek, emellett a világkupa mezőnyéhez is csatlakozott a szezonban. A tavalyi világbajnokságon harcolta ki csapattársaival az olimpiai indulási jogot. A 2018-as Pjongcsangban rendezett ötkarikás játékokon sprintben szerepelt jobban, a 64. helyen zárt. Pekingben három versenyszámban kap lehetőséget, sprintben és 15 kilométeren indulhat, valamint rajthoz áll 50 kilométeren is.

Február 8., kedd

9.00: sífutás; férfi szabad stílusú sprint (Kónya Ádám)

Február 9., szerda

8.00: sífutás, női 10 km-es verseny, klasszikus stílus (Pónya Sára)

Február 11., péntek

8.00: sífutás, férfi 15 km-es verseny, klasszikus stílus (Kónya Ádám)

Február 19., szombat

7.00: sífutás, férfi 50 km-es tömegrajtos verseny, szabad stílus (Kónya Ádám)

Kozuback Kamilla (hódeszka)

Az olimpiák történetében először sikerült magyar hódeszkásnak kvótát szereznie.

A 17 éves kanadai–magyar sportoló a világranglistán elért pontjai alapján jutott ötkarikás kvótához, Calgaryban született, édesanyja magyar, édesapja kanadai. A versenyző a Magyarországon élő nagyszülei miatt döntött úgy, hogy felnőtt sportpályafutását magyar színekben kezdi meg. Kamilla az öt hódeszkaszám közül félcsőben méreti meg magát a pekingi játékokon.

A fiatal hódeszkással a hirado.hu korábban interjút is készített, amelyet ide kattintva olvashat el.

Február 9., szerda

2.30: hódeszka; női félcső selejtező (Kozuback Kamilla)

A február 2-án rajtoló pekingi téli olimpiai játékok minden magyar vonatkozású eseményét élőben közvetíti a közmédia. Az M4 Sportnak, valamint az M4sport.hu ingyenesen elérhető webes csatornáinak köszönhetően a téli sportok kedvelői egyetlen fontos pillanatról sem maradnak le.

Az M4 Sporton kívül a téli olimpián elért eredményekről rendszeresen beszámol a Kossuth Rádió Sportvilág című műsora, amelyet hétköznap 22:30-tól, hétvégén pedig 21 órától hallhatnak, de természetesen az M1 és Duna Nemzeti Sporthíradója is követi az eseményeket.