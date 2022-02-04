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Másik csapat mezében edzett, azonnal kirúgták

Szerző: hirado.hu
2022.02.04. 20:26

Főoldal / Sport

| Szerző: hirado.hu
A török másodosztályban szereplő Eskisehirspor labdarúgóklub azonnali hatállyal felbontotta egy 15 éves futballista szerződését, mert az élvonalbeli Galatasaray trikójában edzett a klub tornatermében.

 

Az Eskisehirspor a hivatalos honlapján tette közzé, hogy elbocsátotta az utánpótlásából a 15 éves akademistát, Egehan Hast.

A tinédzser az Instagram-sztorijában posztolta a képeket, amelyeken Galatasaray-feliratú pólóban edz a klub konditermében.

Az Eskisehirspor nem mérlegelt, azonnal kirúgta a fiút. Az ügy érdekessége, hogy az ifjú kapus korábban már a francia Paris Saint-Germain melegítőjében is mutatkozott az Instagramon, az még úgy tűnik, belefért.

 

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Príspevok, ktorý zdieľa Egehan HAS (@egehan_has)

A címlapfotón Egehan Has (Forrás: Instagram)

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