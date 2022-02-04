Másik csapat mezében edzett, azonnal kirúgták

Az Eskisehirspor a hivatalos honlapján tette közzé, hogy elbocsátotta az utánpótlásából a 15 éves akademistát, Egehan Hast.
Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has’ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. pic.twitter.com/RhK70RHadu
— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) February 2, 2022
A tinédzser az Instagram-sztorijában posztolta a képeket, amelyeken Galatasaray-feliratú pólóban edz a klub konditermében.
Eskişehirspor, genç oyuncusu Egehan Has’ın Galatasaray tişörtüyle paylaşım yapması sonrası kulüple ilişiğini kestiğini açıkladı.
Ayıp🤬 pic.twitter.com/a1HyCgJGVL
— Webaslan.com (@webaslan) February 3, 2022
Az Eskisehirspor nem mérlegelt, azonnal kirúgta a fiút. Az ügy érdekessége, hogy az ifjú kapus korábban már a francia Paris Saint-Germain melegítőjében is mutatkozott az Instagramon, az még úgy tűnik, belefért.
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A címlapfotón Egehan Has (Forrás: Instagram)