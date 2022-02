Knoch Viktor: A férfi egyéni számokban mindhárom magyar esélyes az aranyéremre

Pénteken az ünnepélyes megnyitóval hivatalosan is kezdetét vette a 2022-es pekingi téli olimpia, szombaton pedig már magyar éremért is szoríthatunk a rövidpályás gyorskorcsolyázók révén. Az M4 Sport két szakértője, a 2018-ban olimpiai bajnok váltó tagja, Knoch Viktor, valamint a 2014-es játékok magyar zászlóvivője, a világbajnoki ezüstérmes Heidum Bernadett szerint több éremre is számíthatunk, elsősorban férfi versenyzőinktől.

A pekingi téli olimpia hivatalos megnyitóját február 4-én tartották a kínai fővárosban, de a versenyek már 2-án megkezdődtek. Az első magyar versenyzők, a hódeszkás Kozubak Kamilla mellett a rövidpályás gyorskorcsolyázók lesznek, akik már szombaton jégre lépnek. Az első hivatalos versenynapon a női 500 méter selejtezőjében Jászapáti Petra és Kónya Zsófia, míg férfi 1000 méteren Krueger John-Henry, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor lesz érdekelt, illetve éremszerzés reményében indul a 2000 méteres vegyesváltó, melynek összetételéről csak később dönt a szakvezetés. A Pjongcsangban az 5000 méteres váltó tagjaként aranyérmet szerző Knoch Viktor szerint a magyar versenyzők ismét maradandót alkothatnak. „A realitás a három érem, de ha kettő lesz, szerintem azzal is elégedettek lehetünk, hiszen ebben a sportágban eddig összesen volt egy érmünk, így ha ennél többet szereznek, már csúcs lenne. És nem kizárólag csak aranyéremre gondolok. De az sem lenne lehetetlen, ha valamennyi számban, amelyben van versenyzőnk, születne magyar érem” – mondta az M4sport.hu-nak Knoch, aki a mostani csapatban is érdekelt Liu Shaolin Sándorral, Liu Shaoanggal és az ezúttal kimaradó Burján Csabával lett olimpiai bajnok. A győztes magyar válogatott tagjai, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor és Burján Csaba a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres váltóversenyének ünnepélyes éremátadásán a phjongcshangi téli olimpián (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt) „A férfiaknál az egyéni számokban 8-9 olyan versenyző van, akik esélyesek lehetnek az aranyéremre, a koreaiak, hollandok, kanadaiak mellett ebbe a három magyar is beleszámít” – véli Knoch, aki szerint nem teher, hogy a pjongcsangi győzelemnek köszönhetően ezúttal még magasabb az elvárás a csapattal szemben. Ez egyáltalán nem nyomasztja őket, hiszen nem titok, ők is éremesélyesként tekintenek magukra. Az elvárás eddig sem volt teher számukra, hiszen az olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozaton sem izgultak, a maximálisan begyűjthető kvótát szerezték meg Pekingre. Ráadásul ezeken a versenyeken átlagban egy érmet szereztek, így joggal lehet remélni, Pekingből is éremmel, érmekkel térnek haza. „Szerencsére a koronavírus-járvány az ismert két esetet leszámítva nem okozott gondot a felkészülésben, nagyobb kiesés nem volt senki részéről. Az esélyesek közé sorolt Shaoang van annyira tehetséges, nem lesz hátrány számára, hogy külön kellett készülnie és később utazott a csapat után. Ami gondot jelenthet, hogy mindössze 3-4 napja lesz az átállásra” – fejtette ki azzal kapcsolatban, mekkora probléma lehet az utolsó napokban történt megbetegedés, a külön készülés és a későbbi kiutazás Liu Shaoang és Varnyú Alex számára. Knoch szerint az egy hétig elhúzódó lebonyolítás nem lehet gond, hiszen egy roppant fiatal csapatról beszélünk, ha idősebbek lennének, elképzelhető, jobb lenne a több pihenő. „A világkupák csütörtöktől-vasárnapig tartanak és ott is jól teljesítenek, ugyanakkor az olimpia mindig más lebonyolítású, mint a többi nagy verseny. Ez az edzőknek talán nehezebb, hiszen hosszabb időn át kell formában tartani a versenyzőket. Szerencsére nem kell egyik számot sem alárendelni a másiknak, hiszen lesz elég idő a pihenésre. Ha pedig egy nap több számban is jégre kell menni, az sem jelenthet problémát számukra” – véli Knoch azzal kapcsolatban, mit jelenthet, ha egy versenyzőnek egy versenynapon több számban, különböző távokon kell indulnia. Az ezüstérmes magyar csapat a drezdai rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság női 3000 méteres váltójának eredményhirdetésén: Jászapáti Petra, Heidum Bernadett, Kónya Zsófia, Keszler Andrea, Bácskai Sára Luca (MTI/EPA/Filip Singer) A több éremben Heidum Bernadett is biztos, a korábban két olimpián is szereplő gyorskorcsolyázó viszont azok színeit nem merte megnevezni, hiszen ebben a sportban egy másodperc töredéke alatt dőlhetnek el futamok. „Négy éve nem mertük kimondani, hogy éremért megyünk, most szerintem nyugodtan kijelenthetjük. Sőt, szerintem minden idők legsikeresebb téli olimpiája lesz a mostani, több érmet is nyerünk” – mondta a korábban hétszer is az év gyorskorcsolyázójának választott klasszis. Abban egyetért Knoch Viktorral, hogy mindhárom egyéniben induló férfi versenyzőnk esélyes éremre, őket elsősorban a két rövidebb távon (500 és 1000 méter), az 5000 méteres váltóban és a vegyesváltóban várja a dobogóra. „Úgy gondolom, az esélyesség nem teher a fiúk számára, sokkal nyomasztóbb lehet a jelenlegi Covid-helyzet. Az a tudat, hogy egy pozitív teszteredménnyel, évek munkája mehet a kukába. Ezt azonban sportpszichológussal fel lehet dolgozni, és el kell felejteni” – véli Heidum, aki szerint hiába címvédő 5000 méteren a magyar egység, nagyon megerősödött a mezőny, így bármilyen érem elismerésre méltó teljesítmény lenne. „Az első nap eredménye elsősorban mentálisan befolyásolhatja a folytatást, fizikailag nem hiszem, hogy olyan sokat kivenne belőlük a 2000 méteres vegyesváltó. Elsősorban a lányok szempontjából, hiszen Kónya Zsófinak itt van a legnagyobb esélye dobogóra állnia” – mondta az Európa-bajnok Heidum, aki szerint a legerősebb vegyesváltóval állunk rajthoz, és reális esélyünk van a dobogóra, annak ellenére, hogy ebben a számban a legkiegyenlítettebb a mezőny. Címlapfotó: MTI/Kovács Tamás