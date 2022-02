Nyolcvanmilliós szerb csatár, népvándorlás Barcelonában – íme, a téli átigazolási szezon legnagyobb durranásai

1. Dusan Vlahovic – 81,6 millió euró

Két londoni topcsapat, az Arsenal és a Tottenham is pályázott a Fiorentina 22 éves szerb támadójára, de a befutó végül 81,6 millió eurós ajánlatával a Juventus lett. Ez minden idők legnagyobb összegű téli igazolása az olasz élvonalban, az eddigi csúcs 38 millió volt. A fiatal csatár a Serie A előző idényében 21 gólt szerzett, a mostani szezonban pedig 22 forduló után 17 találattal – a laziós Ciro Immobilével holtversenyben – vezeti az olasz góllövőlistát.

BREAKING: Juventus have reached an agreement with Fiorentina for the signing of Dusan Vlahovic, per @FabrizioRomano ⚪️⚫️ pic.twitter.com/ecgeyOOMsI

— 433 (@433) January 27, 2022